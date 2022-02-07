Британські вчені назвали шість тривалих симптомів «Омікрону»

Деякі ознаки можуть зберігатися кілька тижнів

Британські лікарі назвали шість тривалих симптомів «Омікрон»-штаму коронавірусу. Про це пише Express із посиланням на результати дослідження британських учених із організації Zoe Covid Symptom Study.

Фахівці відзначили, що деякі із симптомів здатні зберігатися дуже довго.

Так, у списку опинилися «ковідні пальці» — червоний, фіолетовий або синюватий колір пальців ніг, що супроводжується свербінням або пухирями. При цьому такий симптом характерний і для інших варіантів коронавірусу.

Крім того, лікарі зазначили, що при «Омікроні» можливе потріскування та запалення на губах. Інший симптом – сухість шкіри, схожа на екзему, на шиї та грудях.

«Зазвичай вона досить рожева і дуже свербить. Вона може з'явитися будь-якої миті під час або після зараження, і зазвичай довго не минає», – уточнили лікарі.

Висип, схожий на пітницю, і висип, характерний для кропив'янки, є ще двома симптомами «Омікрону». Вона може проходити тижнями. Також заражені повідомляють про пурпурні та червоні опуклі хворобливі плями, схожі на наслідки обмороження.

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

Читайте також: