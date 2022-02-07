  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Британські вчені назвали шість тривалих симптомів «Омікрону»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Висипи, зміна кольору шкіри та свербіння &ndash; такі &laquo;сюрпризи&raquo; приносить новий штам - Британські вчені назвали шість тривалих симптомів «Омікрону»
    Висипи, зміна кольору шкіри та свербіння – такі «сюрпризи» приносить новий штам
    фото з відкритих джерел

    Деякі ознаки можуть зберігатися кілька тижнів

    Британські лікарі назвали шість тривалих симптомів «Омікрон»-штаму коронавірусу. Про це пише Express із посиланням на результати дослідження британських учених із організації Zoe Covid Symptom Study.

    Фахівці відзначили, що деякі із симптомів здатні зберігатися дуже довго.

    Так, у списку опинилися «ковідні пальці» — червоний, фіолетовий або синюватий колір пальців ніг, що супроводжується свербінням або пухирями. При цьому такий симптом характерний і для інших варіантів коронавірусу.

    Крім того, лікарі зазначили, що при «Омікроні» можливе потріскування та запалення на губах. Інший симптом – сухість шкіри, схожа на екзему, на шиї та грудях.

    «Зазвичай вона досить рожева і дуже свербить. Вона може з'явитися будь-якої миті під час або після зараження, і зазвичай довго не минає», – уточнили лікарі.

    Висип, схожий на пітницю, і висип, характерний для кропив'янки, є ще двома симптомами «Омікрону». Вона може проходити тижнями. Також заражені повідомляють про пурпурні та червоні опуклі хворобливі плями, схожі на наслідки обмороження.

    Нагадаємо, в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19.

    Читайте також:
    Теги: хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британські вчені назвали шість тривалих симптомів «Омікрону»