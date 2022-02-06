Ердоган, який заразився «Омікроном», розповів про самопочуття

Президент Туреччини Ердоган повідомив про перебіг хвороби

Президент Туреччини Таїп Ердоган, який заразився разом із дружиною «Омікрон»-штамом коронавірусу, заявив у Twitter, що продовжує працювати з дому.

«Сьогодні вранці наш лікар провів планову перевірку. На щастя, нічого негативного. Хвороба протікає легко, і ми продовжуємо нашу роботу вдома з пані Еміне (дружина Ердогана)» – написав турецький лідер.

Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022

Вчора стало відомо, що президент Туреччини Ердоган заразився штамом коронавірусу «Омікрон», у нього легкі симптоми хвороби.

Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

Зазначимо, Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.

Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.

«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

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