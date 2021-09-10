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    Учителів Київщини вакцинуватимуть прямо в школах

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    До навчальних закладів будуть виїжджати мобільні бригади - Учителів Київщини вакцинуватимуть прямо в школах
    До навчальних закладів будуть виїжджати мобільні бригади
    фото: zp.gov.ua

    Щоб не втручатися в освітній процес, виїзди організовані в другу половину дня після завершення занять

    У всіх школах Київщини педагоги будуть проходити вакцинацію. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА в Телеграмі.

    «Графік вакцинації педагогів по кожному навчальному закладу Київської області вже сформували. Згідно з планом, до навчальних закладів будуть виїжджати мобільні бригади, які і будуть проводити щеплення», – зазначається у повідомоленні.

    Щоб не втручатися в освітній процес, виїзди організовані в другу половину дня після завершення занять.

    Зараз на Київщині вакцинували 56 647 педагогів.

    25 661 працівник пройшов повний курс вакцинації від Covid-19.

    Нагадаємо, що щеплення від коронавіруса вже зробили 50% киян, в той же час відсоток вакцинації серед працівників сфери освіти на 6 вересня в Києві становить 62%.

    До слова, у Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис.випадків захворювання на Covid-19.

    Читайте також інтерв’ю: Інфекціоніст Надія Дребот: Після одужання від Covid-19 треба вакцинуватися


    Теги: Київщина щеплення коронавірус
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    Учителів Київщини вакцинуватимуть прямо в школах