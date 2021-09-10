Учителів Київщини вакцинуватимуть прямо в школах

Щоб не втручатися в освітній процес, виїзди організовані в другу половину дня після завершення занять

У всіх школах Київщини педагоги будуть проходити вакцинацію. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА в Телеграмі.

«Графік вакцинації педагогів по кожному навчальному закладу Київської області вже сформували. Згідно з планом, до навчальних закладів будуть виїжджати мобільні бригади, які і будуть проводити щеплення», – зазначається у повідомоленні.

Щоб не втручатися в освітній процес, виїзди організовані в другу половину дня після завершення занять.

Зараз на Київщині вакцинували 56 647 педагогів.

25 661 працівник пройшов повний курс вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, що щеплення від коронавіруса вже зробили 50% киян, в той же час відсоток вакцинації серед працівників сфери освіти на 6 вересня в Києві становить 62%.

До слова, у Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис.випадків захворювання на Covid-19.



