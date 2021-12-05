Завтра Україну накриє мокрий сніг. Оголошено жовтий рівень небезпеки

Погіршення погодніх умов може спричинити на дорогах ожеледицю

Надзвичайники попередили українців про значне погіршення погодніх умов

Погода в Україні завтра, 6 грудня, зіпсується, західні та північні регіони накриє мокрим снігом. Також місцями очікується густий туман. Про це повідомила у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що завтра в Києві та Київській області, в західних і північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

А в південних і центральних областях вночі і вранці очікується туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.

«Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважні і обережні», – йдеться в повідомленні.

Як зазначалося, 5 грудня, у південно-східній частині України падатиме мокрий сніг, а в західних областях — сніг з дощем. Водіїв застерігають від маневрування на дорозі через можливу ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

В інших регіонах України опадів не очікують.

Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.

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