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    Завтра Україну накриє мокрий сніг. Оголошено жовтий рівень небезпеки

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    Погіршення погодніх умов може спричинити на дорогах ожеледицю - Завтра Україну накриє мокрий сніг. Оголошено жовтий рівень небезпеки
    Погіршення погодніх умов може спричинити на дорогах ожеледицю
    фото з відкритих джерел

    Надзвичайники попередили українців про значне погіршення погодніх умов

    Погода в Україні завтра, 6 грудня, зіпсується, західні та північні регіони накриє мокрим снігом. Також місцями очікується густий туман. Про це повідомила у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що завтра в Києві та Київській області, в західних і північних областях очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

    А в південних і центральних областях вночі і вранці очікується туман. Видимість на дорогах буде обмежена до 200-500 метрів.

    «Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії, будьте уважні і обережні», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначалося, 5 грудня, у південно-східній частині України падатиме мокрий сніг, а в західних областях — сніг з дощем. Водіїв застерігають від маневрування на дорозі через можливу ожеледь. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр.

    В інших регіонах України опадів не очікують.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікується сніг.

    Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

    Теги: прогноз погоди ДСНС рятувальники Україна Telegram снігопад
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    Завтра Україну накриє мокрий сніг. Оголошено жовтий рівень небезпеки