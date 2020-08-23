Число інфікованих коронавірусом у Львові почало зменшуватися



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За вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів Фото Роман Балук

Кілька днів тому число інфікованих за добу сягало 200 осіб

Станом на ранок 23 серпня у Львові та на Львівщині, за весь час пандемії підтверджено 13 111 випадків інфікування коронавірусом, з них 354 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів. Відтак, 146 – позитивні. Серед них львів’ян – 85.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Загалом, за весь час пандемії коронавірусну інфекцію виявлено – у 13 111 осіб, 354 людини померли. 3 778 пацієнтів одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів, з них 146 – позитивні. Серед них львів’ян – 85. Залишок проб у холодильнику – 833.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7997 осіб, госпіталізовані – 1769, на амбулаторному лікуванні – 6228 осіб, виписані – 1587 осіб. Зараз у лікарні перебуває 182 особи, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 57 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 133 пацієнти.

Додамо, що кілька днів тому число інфікованих за добу сягало 200 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).