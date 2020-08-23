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    Здоров'я

    Число інфікованих коронавірусом у Львові почало зменшуватися

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    За&nbsp;вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів - Число інфікованих коронавірусом у Львові почало зменшуватися
    За вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів
    Фото Роман Балук

    Кілька днів тому число інфікованих за добу сягало 200 осіб

    Станом на ранок 23 серпня у Львові та на Львівщині, за весь час пандемії підтверджено 13 111 випадків інфікування коронавірусом, з них 354 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів. Відтак, 146 – позитивні. Серед них львів’ян – 85.

    Про це повідомила пресслужба міської ради.

    Загалом, за весь час пандемії коронавірусну інфекцію виявлено – у 13 111 осіб, 354 людини померли. 3 778 пацієнтів одужало.

    За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 735 ПЛР-тестів, з них 146 – позитивні. Серед них львів’ян – 85. Залишок проб у холодильнику – 833.

    Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 7997 осіб, госпіталізовані – 1769, на амбулаторному лікуванні – 6228 осіб, виписані – 1587 осіб. Зараз у лікарні перебуває 182 особи, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

    У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 57 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 133 пацієнти.

    Додамо, що кілька днів тому число інфікованих за добу сягало 200 осіб.

    Нагадаємо, станом на ранок 23 серпня в Україні зафіксовано 1 987 нових випадків коронавірусу, це на 341 випадок менше, ніж учора (2 328).

    Одужали – 500 (вчора 657), померли – 27 (вчора 37).

    Загалом одужали 52 235 осіб, летальних випадків – 2 271.

    У Києві виявлено хворих 307 осіб (вчора 179). Також 213 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 146 – на Львівщині (вчора 172), 169 – на Харківщині (вчора 291), 174 – в Івано-Франківській (вчора 169).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    Як повідомлялося, станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків коронавірусу, це на 222 випадки більше, ніж учора (2 106).

    Одужали – 657 (вчора 637), померли – 37 (вчора 23).

    Загалом одужали 51 735 осіб, летальних випадків – 2 244.

    У Києві виявлено хворих 179 осіб (вчора 156). Також 208 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 208) і 172 – на Львівщині (вчора 162), 291 – на Харківщині (вчора 184), 169 – в Івано-Франківській (вчора 172).

    Львівщина епідемія коронавірус
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