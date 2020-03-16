Чоловіка оштрафували за поширення неправдивих чуток про коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція оштрафувала чоловіка за поширення неправдивих чуток про коронавірус

Порушнику загрожує штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Мешканець Чернівецької області розмістив у мережі Інтернет інформацію про ситуацію щодо захворювання на COVID-19, яка не відповідає дійсності.

«Такі дії могли ввести громадян в оману та викликати паніку серед населення», – повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

«Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції ГУНП в Чернівецькій області звернули увагу на допис38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками», – йдеться у повідомленні.

Співробітники Глибоцького відділення поліції склали щодо порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

У Львові вісьмох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб