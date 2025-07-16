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Чоловіки в Україні не доживають до пенсії: лікарка пояснила, як це змінити

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Чоловіки в Україні не доживають до пенсії: лікарка пояснила, як це змінити
Правильна діагностика, своєчасне лікування та профілактичні заходи можуть удвічі скоротити рівень смертності
фото з відкритих джерел

Смертність серед українців можна суттєво знизити без колосальних фінансових вливань

Середня тривалість життя чоловіків в Україні становить лише 67 років, що фактично позбавляє їх можливості скористатися пенсією, за яку вони сплачували внески протягом життя. Про це, як повідомляє «Главком», в ефірі «Новини.LIVE» заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

Богомолець наголосила, що цей показник є одним з найнижчих у Європі та потребує термінового реагування.

«І якщо тривалість життя сьогодні для чоловіків становить 67 років, то для жінок – 76–77. Жінки живуть в Україні на 10 років більше. І всі іноземні делегації, які приїздять, говорять про збільшення пенсійного віку в Україні», – розповіла лікарка, яка у такому випадку запитує іноземців, чи знають вони реальну тривалість життя українських чоловіків.

Богомолець зазначила, що смертність серед українців можна суттєво знизити, навіть без колосальних фінансових вливань. На її думку, для цього необхідно почати з елементарних кроків – зміни харчових звичок, зменшення споживання солі, а також впровадження ефективного контролю артеріального тиску на рівні первинної медицини.

Особливу увагу вона приділила проблемі серцево-судинних захворювань, які сьогодні займають перше місце серед причин смерті в Україні. За словами Богомолець, правильна діагностика та своєчасне лікування інфарктів та інсультів, а також профілактичні заходи можуть удвічі скоротити рівень смертності.

«Сіль є головним провокатором гіпертонії. А гіпертонія провокує інфаркти й інсульти, і це на першому місці сьогодні від смертності. Культура споживання солі, зменшення вмісту солі в промисловому виробництві (щоб ті компанії, які випускають ковбасу, навіть хліб) – туди треба менше класти солі», – пояснила вона.

Нагадаємо, перенести літню спеку допомагають фрукти, овочі, листова зелень та легкі джерела білка, такі як грецький йогурт. А ось кава, м'ясні закуски та цукор, навпаки, можуть посилити зневоднення.

Також «Главком» писав, що регулярні фізичні вправи допомагають зберегти гостроту розуму та знизити ризик деменції.

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Теги: пенсіонери здоров'я Ольга Богомолець

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