За минулу добу в Києві виявлено майже пів тисячі нових випадків Covid-19

Із настанням осені в Києві спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус

У столиці та області коронавірус забрав життя ще 11 людей

За минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 461 особи. Це на 326 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 26 вересня було зафіксовано 135 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 233 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 220 тис. осіб (за добу 27 вересня – 219)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 4)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 133 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 269 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 27 вересня – 81)

померли майже 2,9 тис. осіб (за добу – 7).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

27 вересня в Україні медики зафіксували 6 552 нових випадки Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

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