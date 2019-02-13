Супрун може виконувати обов’язки першого заступника міністра МОЗ – суддя



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Суд не вирішує питання, чи має право підписувати документи або договори Супрун, - Санін

Супрун наразі не може брати участь у засіданні Кабміну, як в.о. міністра охорони здоров’я та не може визначати стратегічний план МОЗ, - суддя

Уляна Супрун має право виконувати обов’язки першого заступника міністра МОЗ. Про це на брифінгу заявив суддя-спікер Окружного адміністративного суду м.Києва Богдан Санін, повідомляє «Укрінформ».

За словами судді, Уляна Супрун наразі не може брати участь у засіданні Кабміну, як в.о. міністра охорони здоров’я та не може визначати стратегічний план МОЗ.

«На інші обставини немає таких обмежень, їх суд не встановив. Увесь обсяг повноважень, що були делеговані Супрун, як першому заступнику міністра охорони здоров’я відповідним наказом чи дорученням, залишається. Які це накази, суд не знає, але це знають у МОЗ», - зазначив Санін.

Санін стверджує, що суд не вирішує питання, чи має право підписувати документи або договори Супрун.

«Ми визначаємо обсяг повноважень чи обмежень, на які поширюється ухвала. Якщо є сумніви щодо підписання того чи того документа, МОЗ має право звернутися за відповідним роз’ясненням, і суддя в рамках цієї справи в обсягах тих документів, які будуть надані, дасть відповідне роз’яснення», - наголосив суддя-спікер.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.