Коронавірус вдарив по відомому фастфуду: картопля фрі стала дефіцитом

Covid-19 та проблеми з логістикою змушують McDonald's у Японії продавати лише дрібну картоплю фрі

Основний постачальник картоплі для Японії – США

Напередодні нового року у McDonald's Japan заявили, що якийсь час продаватимуть картоплю фрі лише невеликими порціями через нестачу продукту, щоб уникнути ще більшого дефіциту. Причинами стали порушення ланцюжка поставок через пандемію коронавірусу, а також повені в Канаді, через що виникли проблеми в роботі порту у Ванкувері. Основний постачальник картоплі для Японії – США.

«Через великомасштабну повінь біля порту Ванкувер і кризу глобального ланцюжка поставок, спричинену пандемією коронавірусу, поставки картоплі затримуються», – заявили в McDonald's, про що писали The Guardian.

Наразі ситуація залишається складною, тож мережа фастфуду у Японії не пропонує відвідувачам середню та велику картоплю фрі. Бо її не вистачає.

Культова бургерна JG Melon в Нью-йорку повідомила про припинення продажу блюд з картоплею, через збої у поставках, пише колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

Водночас Shake Shack повідомили, що до них доходили чутки про проблеми з поставками картоплі, але у них все добре. Та роздавали в аеропорту Кеннеді безкоштовну картоплю тим, чиї рейси затримали або відмінили через погодні умови.

«Південноафриканські виробники картопляних чипсів попередили, що картоплі катастрофічно не вистачає після сильних морозів та дощів «плюс» глобальна нестача постачальників. Kentucky Fried Chicken в Кенії виключили з меню картоплю через тривалі затримки в поставах, викликані пандемією. «Ти занадто любиш наші чіпси, але вони закінчилися», – написав KFC в Кенії. «У нас достатньо картоплі для всіх», – написав кенійський Burger King», – повідомила Загребельська.

Наразі найбільшими виробниками картоплі у світі є Китай, Росія, Індія та США. Але в 2021 багато картоплі американські фермери «викинули», бо знизився попит через локдауни, каже експертка.

Варто зазначити, що коронакриза сильно вплинула на безліч секторів. Наприклад, туризм, охорону здоров'я та торгівлю. Автомобільна й харчова промисловість дуже сильно постраждали від пандемії, оскільки ланцюжки поставок було серйозно порушено.

Раніше фахівці попереджали про можливий дефіцит багатьох продуктів харчування. У супермаркетах та магазинах в американських містах ще восени спостерігалося зменшення товарів, а деякі продукти стали дефіцитними. Йдеться про банани, арахісове масло, рибні палички.

Крім того, у світі може виникнути дефіцит товарного вина та шампанського цієї зими. Справа в тому, що збільшився попит на коробки та пляшки для алкогольних напоїв. Також перед новим роком зросли ціни на доставку товарів у всьому світі.

Виробники вин наразі зіткнулися з логістичними проблемами. Американські винороби також скаржаться, що на ринку немає пляшок для розливу.

Додамо, що в Україні після Нового року зросли ціни на овочі.

Раніше фермер розказав, яка культура може стати конкуренткою картоплі.

Наагадаємо, що Україна посідає 54 місце у Глобальному індексі продовольчої безпеки 2020 року.

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