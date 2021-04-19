Коронавірус в Україні: за добу померло 214 людей, за увесь час – 40 тисяч
За весь час пандемії в Україні проведено майже 9 млн ПЛР-тестувань
За добу в Україні захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників
В Україні станом на 19 квітня 2021 року зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 387 осіб;
- летальних випадків – 214;
- одужало – 5 598 особи;
- здійснено тестувань за добу –27 488.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 953 016 осіб;
- одужало – 1 487 677 осіб;
- летальних випадків –40 000;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.
Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.
Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.