Коронавірус в Україні: за добу померло 214 людей, за увесь час – 40 тисяч

За весь час пандемії в Україні проведено майже 9 млн ПЛР-тестувань

За добу в Україні захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників

В Україні станом на 19 квітня 2021 року зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 387 осіб;

осіб; летальних випадків – 214 ;

; одужало – 5 598 особи;

особи; здійснено тестувань за добу – 27 488 .

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 953 016 осіб;

осіб; одужало – 1 487 677 осіб;

осіб; летальних випадків – 40 000 ;

; проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482 .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

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