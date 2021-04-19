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    Коронавірус в Україні: за добу померло 214 людей, за увесь час – 40 тисяч

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    За весь час пандемії в Україні проведено майже 9 млн ПЛР-тестувань&nbsp; - Коронавірус в Україні: за добу померло 214 людей, за увесь час – 40 тисяч

    За весь час пандемії в Україні проведено майже 9 млн ПЛР-тестувань 

    Фото з відкритих джерел

    За добу в Україні захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників

    В Україні станом на 19 квітня 2021 року зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 253 дітей та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 387 осіб;
    • летальних випадків – 214;
    • одужало – 5 598 особи;
    • здійснено тестувань за добу –27 488.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 953 016 осіб;
    • одужало – 1 487 677 осіб;
    • летальних випадків –40 000;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 958 482.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

    До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

    Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

    Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов щеплення коронавірус
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