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    Грип здає позиції: за тиждень у Києві значно знизилась захворюваність

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    Минулого тижня в Києві на грип захворіли понад 11 тис. дорослих - Грип здає позиції: за тиждень у Києві значно знизилась захворюваність
    Минулого тижня в Києві на грип захворіли понад 11 тис. дорослих
    фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип на 16% порівняно із попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, з 15 до 21 листопада, зареєстровано понад 16,4 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,4%. Наразі показник захворюваності становить 555,7. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 16% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5155 (зниження на 2,7%), дорослих – 11306 осіб (зниження на 21%).

    У структурі захворюваності діти становлять 31,1%, а на попередньому тижні – 27%. Із них 41,9% – діти шкільного віку.

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1624 особи, із них 86 – діти.

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    Як повідомлялося, у Києві з 8 до 14 листопада було зареєстровано понад 19,6 тис. хворих на грип і ГРВІ.

    В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

    Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується, і столиця вже незабаром може вийти з «червоної» епідемічної зони.

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    Теги: Київ грип кияни вакцинація
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    Грип здає позиції: за тиждень у Києві значно знизилась захворюваність