Грип здає позиції: за тиждень у Києві значно знизилась захворюваність
У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип на 16% порівняно із попереднім тижнем
У Києві за минулий тиждень, з 15 до 21 листопада, зареєстровано понад 16,4 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,4%. Наразі показник захворюваності становить 555,7. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.
Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 16% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5155 (зниження на 2,7%), дорослих – 11306 осіб (зниження на 21%).
У структурі захворюваності діти становлять 31,1%, а на попередньому тижні – 27%. Із них 41,9% – діти шкільного віку.
До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1624 особи, із них 86 – діти.
Як повідомлялося, у Києві з 8 до 14 листопада було зареєстровано понад 19,6 тис. хворих на грип і ГРВІ.
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