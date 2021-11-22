Грип здає позиції: за тиждень у Києві значно знизилась захворюваність

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип на 16% порівняно із попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 15 до 21 листопада, зареєстровано понад 16,4 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,4%. Наразі показник захворюваності становить 555,7. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 16% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5155 (зниження на 2,7%), дорослих – 11306 осіб (зниження на 21%).

У структурі захворюваності діти становлять 31,1%, а на попередньому тижні – 27%. Із них 41,9% – діти шкільного віку.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1624 особи, із них 86 – діти.

Як повідомлялося, у Києві з 8 до 14 листопада було зареєстровано понад 19,6 тис. хворих на грип і ГРВІ.

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація з коронавірусом в Україні покращується, і столиця вже незабаром може вийти з «червоної» епідемічної зони.

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