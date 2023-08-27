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Румунія незабаром отримає документи для підготовки пілотів ЗСУ на винищувачах F-16

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Румунія незабаром отримає документи для підготовки пілотів ЗСУ на винищувачах F-16
Українські військові тренуватимуться на винищувачах F-16 у Румунії
фото з відкритих джерел

Румунія усуває останні перешкоди перед початком тренування військових на винищувачах F-16

Румунія незабаром отримає необхідні документи для підготовки військових Збройних сил України на винищувачах F-16. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, його слова наводить Financial Times.

«Чекаю на оформлення документів (для пілотів – «Главком») у найближчі кілька днів, і це остання перешкода (на цьому шляху – «Главком»). Наскільки нам відомо, логістику підготовлено», – додав Чолаку.

При цьому він визнав, що збільшення військових та інфраструктурних видатків через війну в Україні сильно тисне на бюджет країни. За прогнозами Центробанку Румунії, дефіцит бюджету поточного року зросте до 7,5 % ВВП, що набагато вище за цільовий показник у 4,4%.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення в країні центру підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзники.

На засіданні CSAT обговорювалась участь Румунії в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, який створять спільно з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.

Наприкінці червня ЗМІ повідомили, що держави, які входять у так звану коаліцію винищувачів, розглядають Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків керуванню винищувачами F-16.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі в одній з європейських країн.

До слова, у Нідерландів є 42 винищувачі F-16 – більшість із них передадуть Україні, частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують. Про це міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла в інтервʼю Європейській правді.

«Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а залишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів. Загалом у нас є 42 літаки. Невелика частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ», – пояснила Оллонгрен.

Щоб отримати винищувачі F-16, Україна має виконати низку вимог Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру. «Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік», – додала міністр оборони.

Раніше у Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16.

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Теги: міністр бюджет Румунія документи навчання Україна

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