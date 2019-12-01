Дослідники назвали користь від голодування



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Серед тих, хто практикує голодування, смертність нижча на 45%, ніж у тих, хто не голодує, - дослідження

Регулярне голодування протягом одного дня щомісяця знижує ризик розвитку серцевої недостатності, а також збільшує тривалість життя, - вчені

Вчені виявили користь регулярного голодування.

Про це повідомляє Американська асоціація серця, пише MedicalXpress.

Фахівці провели дослідження серед двох тисяч осіб. 389 з них практикували регулярне голодування. Вони обстежувалися у лікарів протягом чотирьох з половиною років.

Виявилося, що серед тих, хто практикує голодування, смертність нижча на 45%, ніж у тих, хто не голодує.

Крім того, серцеві напади серед людей, які інколи голодують трапляються на 71% рідше, ніж у тих, хто не голодує.

Вчені відзначають, що регулярне голодування протягом дня раз на місяць, що практикується роками, знижує ризик розвитку серцевої недостатності, а також збільшує тривалість життя.

Фахівці припускають, що голодування змушує організм активувати ті механізми, які не працюють у повсякденному житті.