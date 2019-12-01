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    Здоров'я

    Дослідники назвали користь від голодування

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    Серед тих, хто практикує голодування, смертність нижча на 45%, ніж у тих, хто не голодує, - дослідження - Дослідники назвали користь від голодування
    Серед тих, хто практикує голодування, смертність нижча на 45%, ніж у тих, хто не голодує, - дослідження

    Регулярне голодування протягом одного дня щомісяця знижує ризик розвитку серцевої недостатності, а також збільшує тривалість життя, - вчені

    Вчені виявили користь регулярного голодування.

    Про це повідомляє Американська асоціація серця, пише MedicalXpress.

    Фахівці провели дослідження серед двох тисяч осіб. 389 з них практикували регулярне голодування. Вони обстежувалися у лікарів протягом чотирьох з половиною років.

    Виявилося, що серед тих, хто практикує голодування, смертність нижча на 45%, ніж у тих, хто не голодує.

    Крім того, серцеві напади серед людей, які інколи голодують трапляються на 71% рідше, ніж у тих, хто не голодує.

    Вчені відзначають, що регулярне голодування протягом дня раз на місяць, що практикується роками, знижує ризик розвитку серцевої недостатності, а також збільшує тривалість життя.

    Фахівці припускають, що голодування змушує організм активувати ті механізми, які не працюють у повсякденному житті.

     

    здоров'я голодування
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