Дослідники назвали користь від голодування
Регулярне голодування протягом одного дня щомісяця знижує ризик розвитку серцевої недостатності, а також збільшує тривалість життя, - вчені
Вчені виявили користь регулярного голодування.
Про це повідомляє Американська асоціація серця, пише MedicalXpress.
Фахівці провели дослідження серед двох тисяч осіб. 389 з них практикували регулярне голодування. Вони обстежувалися у лікарів протягом чотирьох з половиною років.
Виявилося, що серед тих, хто практикує голодування, смертність нижча на 45%, ніж у тих, хто не голодує.
Крім того, серцеві напади серед людей, які інколи голодують трапляються на 71% рідше, ніж у тих, хто не голодує.
Вчені відзначають, що регулярне голодування протягом дня раз на місяць, що практикується роками, знижує ризик розвитку серцевої недостатності, а також збільшує тривалість життя.
Фахівці припускають, що голодування змушує організм активувати ті механізми, які не працюють у повсякденному житті.