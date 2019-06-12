Дослідження: в Україні курять близько 8,2 млн людей



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74% опитаних переконані, що куріння - одна з основних соціальних проблем Україн

В Україні курять понад 40% чоловіків і 9% жінок

В Україні курять близько 8,2 млн людей (23% населення країни), з них понад 70% визнали, що хочуть позбавитися цієї шкідливої звички.

Про це під час брифінгу розповіла комерційний директор соціологічної агенції Kantar Світлана Винославська, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, в Україні курить понад 40% чоловіків і 9% жінок.

«В Україні близько 8,2 мільйонів курців, або 23% усього населення країни. Щороку понад 85 тисяч українців помирають від захворювань, пов`язаних із курінням», - наголосила Винославська.

Посилаючись на результати досліджень, соціолог зазначила, що 74% опитаних переконані, що куріння - одна з основних соціальних проблем України, 56% курців визнають, що ця звичка це негативно впливає за здоров’я.

«Понад 60% опитаних визнали, що різко знижується загальний стан здоров'я, 77% зізналися, що тютюнопаління впливає на судинну систему, 52% поскаржилися на значне погіршення стану шкіри. 85% опитаних визнали, зокрема, що куріння позначається на функціонуванні їхньої легеневої системи», - поінформувала Винославська.

Вона додала, що 70 % українських курців зізналися, що мають бажання кинути цю шкідливу звичку, і переважна більшість з намагаються це зробити.

Досліження проводилося у травні 2019 року. Його метою було вивчити ставлення до тютюнопаління дорослого населення країни (від 29 до 65 років). Було опитано понад тисячу мешканців найбільших міст України: Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова та Кривого Рогу.

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