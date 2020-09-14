Дві області лідирують за кількістю нових хворих на Covid-19: дані з усіх регіонів



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Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено на Тернопільщині

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстровано у Тернопільській та Харківській областях.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Тернопільській області - 352 (у тому числі в місті Тернопіль - 158), у Харківській області - 269 (Харків - 208), в Одеській області - 205, у місті Києві - 168, у Львівській області - 143 (Львів - 83 випадки)», - сказав він.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 844 випадки (за добу 36);

Волинська область — 6 353 випадки (64);

Дніпропетровська область — 3 342 випадки (80);

Донецька область — 2 101 випадок (6);

Житомирська область — 4 390 випадків (98);

Закарпатська область — 8 675 випадків (50);

Запорізька область — 2 403 випадки (56);

Івано-Франківська область — 11 357 випадків (142);

Кіровоградська область — 909 випадків (5);

м. Київ — 17 429 випадків (168);

Київська область — 6 961 випадок (112);

Львівська область — 17 057 випадків (143);

Луганська область — 600 випадків (14);

Миколаївська область — 2 051 випадок (98);

Одеська область — 9 687 випадків (205);

Полтавська область — 1 223 випадки (28);

Рівненська область — 10 555 випадків (86);

Сумська область — 2 502 випадки (101);

Тернопільська область — 9 234 випадки (352);

Харківська область — 12 853 випадки (269);

Херсонська область — 644 випадки (16);

Хмельницька область — 4 008 випадків (40);

Чернівецька область — 12 252 випадки (135);

Черкаська область — 2 579 випадків (84);

Чернігівська область — 2 788 випадків (74)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 156797

Хворіють 84043

Одужали 69543

Померли 3211

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Загалом в Україні підтверджено 156797 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 вересня зафіксовано ще 2462 хворих на коронавірус.

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