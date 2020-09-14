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    Здоров'я

    Дві області лідирують за кількістю нових хворих на Covid-19: дані з усіх регіонів

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    Дві області лідирують за кількістю нових хворих на Covid-19: дані з усіх регіонів

    Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено на Тернопільщині

    За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстровано у Тернопільській та Харківській областях.

    Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Тернопільській області - 352 (у тому числі в місті Тернопіль - 158), у Харківській області - 269 (Харків - 208), в Одеській області - 205, у місті Києві - 168, у Львівській області - 143 (Львів - 83 випадки)», - сказав він.

    Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

    • Вінницька область — 4 844 випадки (за добу 36);
    • Волинська область — 6 353 випадки (64);
    • Дніпропетровська область — 3 342 випадки (80);
    • Донецька область — 2 101 випадок (6);
    • Житомирська область — 4 390 випадків (98);
    • Закарпатська область — 8 675 випадків (50);
    • Запорізька область — 2 403 випадки (56);
    • Івано-Франківська область — 11 357 випадків (142);
    • Кіровоградська область — 909 випадків (5);
    • м. Київ — 17 429 випадків (168);
    • Київська область — 6 961 випадок (112);
    • Львівська область — 17 057 випадків (143);
    • Луганська область — 600 випадків (14);
    • Миколаївська область — 2 051 випадок (98);
    • Одеська область — 9 687 випадків (205);
    • Полтавська область — 1 223 випадки (28);
    • Рівненська область — 10 555 випадків (86);
    • Сумська область — 2 502 випадки (101);
    • Тернопільська область — 9 234 випадки (352);
    • Харківська область — 12 853 випадки (269);
    • Херсонська область — 644 випадки (16);
    • Хмельницька область — 4 008 випадків (40);
    • Чернівецька область — 12 252 випадки (135);
    • Черкаська область — 2 579 випадків (84);
    • Чернігівська область — 2 788 випадків (74)

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      156797
    • Хворіють
      84043
    • Одужали
      69543
    • Померли
      3211

    Загалом в Україні підтверджено 156797 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 вересня зафіксовано ще 2462 хворих на коронавірус.

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