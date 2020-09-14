Дві області лідирують за кількістю нових хворих на Covid-19: дані з усіх регіонів
Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено на Тернопільщині
За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на коронавірус зареєстровано у Тернопільській та Харківській областях.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Тернопільській області - 352 (у тому числі в місті Тернопіль - 158), у Харківській області - 269 (Харків - 208), в Одеській області - 205, у місті Києві - 168, у Львівській області - 143 (Львів - 83 випадки)», - сказав він.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4 844 випадки (за добу 36);
- Волинська область — 6 353 випадки (64);
- Дніпропетровська область — 3 342 випадки (80);
- Донецька область — 2 101 випадок (6);
- Житомирська область — 4 390 випадків (98);
- Закарпатська область — 8 675 випадків (50);
- Запорізька область — 2 403 випадки (56);
- Івано-Франківська область — 11 357 випадків (142);
- Кіровоградська область — 909 випадків (5);
- м. Київ — 17 429 випадків (168);
- Київська область — 6 961 випадок (112);
- Львівська область — 17 057 випадків (143);
- Луганська область — 600 випадків (14);
- Миколаївська область — 2 051 випадок (98);
- Одеська область — 9 687 випадків (205);
- Полтавська область — 1 223 випадки (28);
- Рівненська область — 10 555 випадків (86);
- Сумська область — 2 502 випадки (101);
- Тернопільська область — 9 234 випадки (352);
- Харківська область — 12 853 випадки (269);
- Херсонська область — 644 випадки (16);
- Хмельницька область — 4 008 випадків (40);
- Чернівецька область — 12 252 випадки (135);
- Черкаська область — 2 579 випадків (84);
- Чернігівська область — 2 788 випадків (74)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього156797
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Хворіють84043
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Одужали69543
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Померли3211
Загалом в Україні підтверджено 156797 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 вересня зафіксовано ще 2462 хворих на коронавірус.