Covid-19 не зупиняється: у Києві 168 нових хворих



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Минулої доби від коронавірусу померли три киянина

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 168 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 17429 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу у столиці було виявлено 310 хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5305 людей (за добу 24), померли 272 особи (за добу 3).

У Київській області зафіксовано 6961 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 112 осіб. За попередню добу збільшення складало 99 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4672 особи (за добу 96), померли 136 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 156797 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 вересня зафіксовано ще 2462 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 13 вересня у Києві було підтверджено 17261 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 310 осіб.

У Київській області було зафіксовано 6849 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 99 осіб.