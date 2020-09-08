Отруєння Навального: лікарі Німеччини відмовилися від спільної експертизи з росіянами

У Німеччині лікарі не підтримали ініціативу Національної медичної палати Росії, яка пропонувала створити спільну комісію для вивчення причин стану російського опозиціонера Олексія Навального. У Німеччині пояснили, що право ініціювати подальші обстеження мають тільки родичі. Про це повідомляє DW із посиланням на Deutsches Ärzteblatt.

Видання вказує, що німецька Федеральна лікарська палата (BÄK) відхилила пропозицію російських колег. Кажуть, асоціація – «не слідчий орган», тому не може брати участь у розслідуваннях: це прерогатива держави.

Крім того, згідно з німецьким законодавством, лише родичі мають право ініціювати подальші обстеження, підкреслили у BÄK.

В той самий час палата підтримала німецьких лікарів і заявила: «Медичні дані у справі Навального доступні. Не має жодних сумнівів у якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками у Німеччині».

Додають, що BÄK «вкрай занепокоєна» станом здоров'я Навального і приєднується до вимоги уряду Німеччини до російської влади з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.