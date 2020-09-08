Отруєння Навального: лікарі Німеччини відмовилися від спільної експертизи з росіянами
7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми
Згідно з німецьким законодавством, лише родичі мають право ініціювати подальші обстеження, – зазначає Федеральна лікарська палата
У Німеччині лікарі не підтримали ініціативу Національної медичної палати Росії, яка пропонувала створити спільну комісію для вивчення причин стану російського опозиціонера Олексія Навального. У Німеччині пояснили, що право ініціювати подальші обстеження мають тільки родичі. Про це повідомляє DW із посиланням на Deutsches Ärzteblatt.
Видання вказує, що німецька Федеральна лікарська палата (BÄK) відхилила пропозицію російських колег. Кажуть, асоціація – «не слідчий орган», тому не може брати участь у розслідуваннях: це прерогатива держави.
Крім того, згідно з німецьким законодавством, лише родичі мають право ініціювати подальші обстеження, підкреслили у BÄK.
В той самий час палата підтримала німецьких лікарів і заявила: «Медичні дані у справі Навального доступні. Не має жодних сумнівів у якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками у Німеччині».
Додають, що BÄK «вкрай занепокоєна» станом здоров'я Навального і приєднується до вимоги уряду Німеччини до російської влади з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.
Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що Німеччина відмовилася надати РФ результати аналізів Навального.
Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.
Нагадаємо, 1 вересня генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.
Також, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.
Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.
Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».
Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.
До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.
Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.
За інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.
Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.
Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.
Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.