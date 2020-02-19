Без протестів і паніки: як у Британії організували карантин для людей, що повернулися з Уханя



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Поруч з готелем Kents Hill Park, де перебувають евакуйовані з Китаю, перебувають кілька шкіл, місцевий футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси всесвітньо відомого університету Open University

Для обсервації британців на карантин на 14 днів був обраний готель Kents Hill Park у місті Мілтон Кінсі, де живе чверть мільйона чоловік, зокрема, менеджери великих світових компаній

Поки у низці населених пунктів України тривають протести через ймовірне розміщення у медичних закладах регіону українців та іноземців, що мають завтра повернутися з китайського Уханя, у Великобританії евакуйованих з КНР спокійно та без паніки відправляють на карантин на два тижні у місто за 70 кілометрів від Лондона.

Так, 9 лютого автобуси зі 105 громадянами Великобританії спокійно, відкрито і без ажіотажу з аеропорту прибули в місто Мілтон Кінс графства Букінгемшир.

Для обсервації громадян на карантин на 14 днів був обраний готель Kents Hill Park. У Мілтон Кінсі живе чверть мільйона чоловік, зокрема, менеджери великих світових компаній.

Під час транспортування британців з Китаю ніхто з місцевих не влаштовував пікетів, поруч з готелем Kents Hill Park перебувають кілька шкіл, місцевий футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси всесвітньо відомого університету Open University.

Також у місті розташовуються штаб-квартири Volkswagen, Mercedes-Benz, Suzuki, Yamaha і команди «Формула 1» Aston Martin, Red Bull Racing.

Як пише site, локальний госпіталь ще до початку карантину створив у себе на сайті спеціальну сторінку, присвячену цій події. Там детально розписано всю ключову інформація по готовності госпіталю швидко реагувати, в разі виявлення коронавірусу у громадян, які перебувають на карантині.

Також там надані відповіді на дев'ять поширених запитань. Наприклад, одне з питань: чи є небезпека для учнів найближчих шкіл? І відповідь, що небезпеки немає, так як всі репатріанти будуть перебувати локально в одній будівлі і не будуть переміщатися.

Госпіталь називає британців на карантині «репатріантами» – ті, хто повернулися на батьківщину. Місцева преса називає їх «гості». А жителі Мілтон Кінса створили в Facebook групу для спілкування зі 105 гостями-репатріантами, її статус говорить: «Ми всі разом створюємо гостинну атмосферу. Давайте відноситься до всіх з повагою. Здорові дебати природні, а доброта необхідна».

У репатріантів є все необхідне. 27-річний музикант, який перебуває серед них, веде відеоблог в якому розповідає про побут і настрої.

Перед приїздом «гостей», в готель завезли необхідний змінний одяг, засоби гігієни, книги, природно, що в готелі є WiFi і навіть Netflix.

В кожному номері є невелика кухня. Продукти харчування й готову їжу людям ставлять на підносах під двері. Вони можуть замовляти із запропонованого меню.

Місцеві жителі постять в групу інформацію про своє життя в Мілтон Кінс, збирають для гостей книги, ігри, а також підтримують їх моральний дух, пише ЗМІ.

Як повідомлялось, Україна евакуює з Уханя (Китай) 48 українських і 29 іноземних громадян.

Раніше повідомлялось, що літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Зазначалося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни.

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

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