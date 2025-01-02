Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Ляшко розповів про зміни після ліквідації МСЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ляшко розповів про зміни після ліквідації МСЕК
З 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії
фото з відкритих джерел

Замість МСЕК з'явилися експертні команди, які проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи

Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій в Україні створено понад тисячу експертних команд. Вони мають оптимізувати розгляд справ. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

«У 209 закладах охорони здоров'я створено понад тисячу експертних команд, у яких працюють понад 4,5 тис. лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватися», – зазначив він.

За словами Ляшка, ключове завдання експертних команд – зробити так, щоб розгляд справ займав не більше 30 днів. Починаючи з другого кварталу 2025 року Міністерство охорони здоров'я оцінюватиме навантаження на експертні команди та розраховуватиме фінансування для закладів охорони здоров'я, щоб оплатити роботу медиків, які входять до експертних команд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як відомо, з 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди. Міністерство охорони здоров'я пояснило, як функціонуватиме нова система.

Експертні команди проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи. До їхнього складу увійдуть лікарі, затверджені керівником закладу охорони здоров'я. Принципом відбору стануть кваліфікація лікарів та їхній досвід. Медичні працівники повинні мати щонайменше один рік медичної практики.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.

Читайте також:

Теги: МСЕК Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікарі з експертної команди оцінюватимуть стан особи і прийматимуть рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх та інших послуг.
Як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК: роз'яснення
Сьогодні, 01:17
МОЗ дозволить відправляти пацієнтів на дообстеження, але не більше одного разу
Встановлення інвалідності по-новому: Ляшко розповів деталі
30 грудня, 2024, 19:14
188 особам уже скасовано інвалідність
Очільник МОЗ розповів, скільки висновків про інвалідність вже скасовано
29 грудня, 2024, 08:01
Rерівник та заступник керівника окружних прокуратур у різних областях країни незаконно отримали статуси осіб з інвалідністю II групи
Скандал з оформленням інвалідності: прокурори та посадовці МСЕК отримали підозри
26 грудня, 2024, 13:59
Для рецептурних ліків в аптеці потрібно буде надати рецепт
Як придбати вітчизняні ліки на кошти «зимової єПідтримки»: роз’яснення МОЗ
26 грудня, 2024, 06:53
Після ранкової атаки у Дніпрі залишаються певні проблеми з теплопостачанням лівобережної частини міста
Через ворожу атаку у Дніпрі проводиться евакуація однієї з лікарень
25 грудня, 2024, 21:34
Фахівці ЕКОПФО запрацювали у лікарнях на Вінниччині
На Вінниччині вже працюють експертні команди замість МСЕК
17 грудня, 2024, 16:36
Пацієнт після складної операції почувається добре
В Італії медики вперше провели операцію з пересадки серця, що б’ється
13 грудня, 2024, 08:24
За словами Ляшка, швидкість запровадження реформ військово-лікарських комісій залежить від Міністерства оборони
Ляшко розповів, як відбуватиметься реформування ВЛК
3 грудня, 2024, 16:46

Здоров'я

Ляшко розповів про зміни після ліквідації МСЕК
Ляшко розповів про зміни після ліквідації МСЕК
Як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК: роз'яснення
Як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК: роз'яснення
Першим симптомом був свербіж долонь. У Львові лікарі врятували дитину від рідкісної хвороби
Першим симптомом був свербіж долонь. У Львові лікарі врятували дитину від рідкісної хвороби
Встановлення інвалідності по-новому: Ляшко розповів деталі
Встановлення інвалідності по-новому: Ляшко розповів деталі
Очільник МОЗ розповів, скільки висновків про інвалідність вже скасовано
Очільник МОЗ розповів, скільки висновків про інвалідність вже скасовано
Прогноз магнітних бур на 28-31 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-31 грудня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
37K
Ціль номер один. То куди ж цілився російський дрон, що впав на Банковій?
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Водохреще 2025: історія, правильна дата, традиції та заборони
16K
Справа про погрози президенту. Зʼявився вердикт Федині і Звіробій

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua