Ляшко розповів про зміни після ліквідації МСЕК

З 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії

Замість МСЕК з'явилися експертні команди, які проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи

Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій в Україні створено понад тисячу експертних команд. Вони мають оптимізувати розгляд справ. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє «Укрінформ».

«У 209 закладах охорони здоров'я створено понад тисячу експертних команд, у яких працюють понад 4,5 тис. лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватися», – зазначив він.

За словами Ляшка, ключове завдання експертних команд – зробити так, щоб розгляд справ займав не більше 30 днів. Починаючи з другого кварталу 2025 року Міністерство охорони здоров'я оцінюватиме навантаження на експертні команди та розраховуватиме фінансування для закладів охорони здоров'я, щоб оплатити роботу медиків, які входять до експертних команд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 1 січня 2025 року.

Як відомо, з 1 січня в Україні більше не працюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди. Міністерство охорони здоров'я пояснило, як функціонуватиме нова система.

Експертні команди проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування особи. До їхнього складу увійдуть лікарі, затверджені керівником закладу охорони здоров'я. Принципом відбору стануть кваліфікація лікарів та їхній досвід. Медичні працівники повинні мати щонайменше один рік медичної практики.

До слова, у мережі шириться інформація, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК і нібито автоматично скасовуватимуть статус інвалідності. Однак, як стверджує Міністерство охорони здоров'я України, це фейк.