Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців
Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень уже діють у 107 країнах світу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Запровадивши акциз на газовану солодку воду, міністерство прагне скоротити число хворих на діабет

Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити акциз на солодкі газовані напої. За повідомленням МОЗ, у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти на цю тему. Один із них запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі €0,1 (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить €0,53, у Польщі – €0,19).

Другий – визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.

«Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру», – вказують у міністерстві.

За даними медиків, неінфекційні захворювання залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям, хоча «більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя».

Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. У Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету. За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж 20%.

На таку пропозицію міністерства українці бурхливо відреагували у соціальних мережах. Користувачі в більшості випадків не розуміють доцільність такого рішення.

  • «Ви ще шоколад по рецептам введіть»;
  • «Ну тоді я вимагаю акциз на всю шкідливу їжу! Нема чого хворіти»;
  • «Пропоную (точніше, боюся, що хтось інший запропонує) податок/акциз на секс (потрібне підкреслити). Це щоб зупинити епідемію СНІДу та іншої венеричної фігні»;
  • «А акциз на повітря ще не прийняли? Саме час, а то нас навіть ракети не беруть, то саме час перекрити повітря»;
  • «Як показує практика, то від того, що є акциз на алкоголь, менше алкоголиків не стало. Це їх засмутило, але не зупинило».
МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців фото 1

Нагадаємо, що раніше соціальних мережах вибухнув скандал через запровадження рецептів на популярні ліки. Українці вважають, що реформа є не на часі, тому що це додасть зайвої мороки. МОЗ відреагувало на суперечку. Міністр охорони здоров'я пояснив, чому контроль обігу рецептурних ліків є важливим

Теги: акциз харчування українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільшу користь програмовані розетки приносять власникам двозонних лічильників
Які розетки допоможуть економити електроенергію: поради експертів
Сьогодні, 10:52
Порноаторка поскаржилася на криву дорогу у Чернівцях
У Чернівцях міська рада запросила порноактрису на роботу
Вчора, 16:28
Анжеліка Рудницька пояснила свій випад знервованістю
Рудницька потрапила у скандал: назвала коментаторів Євробачення «трансвеститом» та «ватником»
Вчора, 10:02
Подоляк: «Україна не буде переслідувати громадян, які отримали російський паспорт під жорстоким примусом»
Чи брати українцям на окупованих територіях паспорти РФ? Банкова пояснила
2 травня, 01:57
Респонденти зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
27 квiтня, 10:20
США посилює допомогу Україні
З покращенням погоди Росія може піти у наступ на кількох ділянках – Білий дім
24 квiтня, 21:43
Кожен живе у своєму інформаційному просторі
Українці потрапили у пастку інформаційних бульбашок. Що робити
24 квiтня, 17:42
Мазурашу пропонує, щоб українці вказували під кожним гнівним коментарем свою адресу проживання
Сім років в’язниці за критику влади: скандальний законопроєкт нардепа наробив галасу
24 квiтня, 08:54
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
18 квiтня, 17:27

Здоров'я

МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців
МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців
Дослідники назвали цікавий спосіб зняти біль й зміцнити імунітет
Дослідники назвали цікавий спосіб зняти біль й зміцнити імунітет
Мобільні телефони підвищують ризик серцевого захворювання (дослідження)
Мобільні телефони підвищують ризик серцевого захворювання (дослідження)
Ляшко анонсував скасування карантину: деталі
Ляшко анонсував скасування карантину: деталі
Які ліки не можна змішувати з алкоголем: перелік
Які ліки не можна змішувати з алкоголем: перелік
Дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку
Дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
6480
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4601
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4314
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3431
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3266
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту