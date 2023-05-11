МОЗ пропонує ввести акциз на солодкі газовані напої: реакція українців

Запровадивши акциз на газовану солодку воду, міністерство прагне скоротити число хворих на діабет

Міністерство охорони здоров’я пропонує запровадити акциз на солодкі газовані напої. За повідомленням МОЗ, у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти на цю тему. Один із них запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі €0,1 (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить €0,53, у Польщі – €0,19).

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Другий – визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах.

«Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру», – вказують у міністерстві.

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За даними медиків, неінфекційні захворювання залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям, хоча «більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички й обравши більш здоровий спосіб життя».

Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. У Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету. За оцінками ВООЗ, зростання ціни на солодкі напої на 20% шляхом оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж 20%.

На таку пропозицію міністерства українці бурхливо відреагували у соціальних мережах. Користувачі в більшості випадків не розуміють доцільність такого рішення.

«Ви ще шоколад по рецептам введіть»;

«Ну тоді я вимагаю акциз на всю шкідливу їжу! Нема чого хворіти»;

«Пропоную (точніше, боюся, що хтось інший запропонує) податок/акциз на секс (потрібне підкреслити). Це щоб зупинити епідемію СНІДу та іншої венеричної фігні»;

«А акциз на повітря ще не прийняли? Саме час, а то нас навіть ракети не беруть, то саме час перекрити повітря»;

«Як показує практика, то від того, що є акциз на алкоголь, менше алкоголиків не стало. Це їх засмутило, але не зупинило».

Нагадаємо, що раніше соціальних мережах вибухнув скандал через запровадження рецептів на популярні ліки. Українці вважають, що реформа є не на часі, тому що це додасть зайвої мороки. МОЗ відреагувало на суперечку. Міністр охорони здоров'я пояснив, чому контроль обігу рецептурних ліків є важливим