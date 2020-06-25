Медики бунтують: у Славутичі планується масове звільнення лікарів документ



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У Славутицький лікарні скоротять штат медперсоналу

У Славутицькій міській лікарні планується масове звільнення медичних працівників та закриття відділень. Це пов’язано із введенням в дію з 1 серпня 2020 року нової структури і штатної чисельності лікарні.

Таким чином, без роботи залишаться лікарі, медичні сестри, інший персонал, що мають багаторічний стаж роботи.

Тому працівники лікарні звернулися до Славутицької міської ради із закликом скликати позачергову сесію для вирішення цього питання.

Звернення підписали лікарі, медсестри лікарні.

Вони також просять запросити їх усіх на сесію міськради.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська влада у рамках проведення медичної реформи не має наміру закривати медичні заклади.

Нагадаємо, 22 травня співробітники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги вийшли на протест не тільки через відсутність виплат, а й через банальну проблему відсутності захисних костюмів, дефіциту палива для «швидких» та елементарних ліків.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що йому потрібно три роки, щоб повністю провести медреформу.

Як відомо, колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що не можна зробити справжню трансформацію системи охорони здоров’я, коли влада прагне виключно подобатись.

До слова, головний лікар Іллінецької центральної районної лікарні, що на Вінниччині, звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом не згортати медичну реформу в Україні.