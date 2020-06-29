Степанов : Ми врятуємо українські лікарні
Частина медичних закладів мають дефіцит державного фінансування понад 50%
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що виправляє помилки старого керівництва МОЗ і здійснить дофінансування медичних закладів України, які в результаті другого етапу медичної реформи отримали дефіцит коштів. Це вже прийняте рішення, яке вступить в дію з 1 липня.
Про це він сказав на брифінгу 29 червня.
«У нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, за яким медичні заклади, які внаслідок другого етапу реформи отримали менше фінансування з державного бюджету, ніж це було минулого року, будуть дофінансовані до рівня минулого року. Ця постанова вже вступила в дію. Все фінансування відбуватиметься, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Зараз НСЗУ укладає договори із відповідними закладами. Це рішення, яке вступило в дію. Ми врятуємо наші медичні заклади, як і обіцяли, в тому числі президент і я», - підкреслив Степанов.
За словами очільника відомства, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування, оскільки з початком 2 етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня, мають дефіцит державного фінансування понад 50%.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня.
До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.
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