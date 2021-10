Ед Ширан захворів на коронавірус

фото: Global Look Press

Ширан пообіцяв дати заплановані інтерв'ю і концерти прямо з дому

Британський музикант Ед Ширан заявив, що йде на самоізоляцію через позитивний тест на коронавірус. Про це він повідомив в своєму Instagram.

«Привіт, хлопці, невелике попередження: на жаль, у мене позитивний результат на Covid-19, тому тепер я ізолююсь і дотримуюся урядових вказівок. Це означає, що тепер я не можу виконувати будь-які особисті зобов'язання, тому я буду проводити стільки запланованих співбесід / виступів, скільки зможу, не виходячи з дому», – написав музикант.

Ед Ширан – виконавець з Великої Британії, відомий такими композиціям, як Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud. Вихід його нового альбому під назвою Equals запланований на 29 жовтня 2021 року.

