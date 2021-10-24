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    Церква антивакцинаторів? Московський патріархат дав інструкцію своїм священникам

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    У РПЦ відмовилися від обов'язкової вакцинації для священників - Церква антивакцинаторів? Московський патріархат дав інструкцію своїм священникам
    У РПЦ відмовилися від обов'язкової вакцинації для священників
    фото: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB / Global Look Press

    РПЦ не буде зобов'язувати священників щеплюватися від коронавірусу

    Російська православна церква (РПЦ) не буде зобов'язувати священників щеплюватися від коронавірусу. Про відмову від обов'язкової вакцинації повідомив глава синодального Відділу у взаєминах церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда під час бесіди на YouTube-каналі «Соловйов LIVE».

    «Я не думаю, що церква когось буде зобов'язувати, ми виступаємо за вільне рішення людини», – заявив Легойда.

    Він нагадав, що у деяких людей є медичні показання проти вакцинації.

    Нагадаємо, через катастрофічне поширення коронавірусу в РФ з одного боку та небажання російської влади вводити суворий локдаун з іншого, дні з 30 жовтня до 7 листопада у Росії оголошено неробочими.

    Таким чином влада країни прагне хоча б трохи сповільнити темпи поширення коронавірусу в країні.

    Раніше повідомлялося, що ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

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    Теги: церква РПЦ православна церква щеплення вакцинація
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    Церква антивакцинаторів? Московський патріархат дав інструкцію своїм священникам