Нові правила не стосуватимуться осіб, які прибувають із сусідніх з Нью-Йорком штатів – Нью-Джерсі та Коннектикута

Усім приїжджим також доведеться перебувати на карантині впродовж тижня

У Нью-Йорку запровадили обов'язковий карантин і тест на коронавірус для всіх, хто прибуває з поза меж міста та його околиць.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо у суботу заявив, що таке рішення ухвалили у зв'язку зі стрімким зростанням нових випадків Covid-19 у США.

За словами губернатора, Нью-Йорк вимагатиме, щоб усі приїжджі мали при собі негативний результат тесту на Covid-19 за три дні або менше до прибуття. Усім приїжджим також доведеться перебувати на карантині впродовж тижня. При цьому, термін карантину можуть скоротити до чотирьох днів, якщо особа двічі продемонструє негативний результат тесту.

Нові правила не стосуватимуться осіб, які прибувають із сусідніх з Нью-Йорком штатів – Нью-Джерсі та Коннектикута.

Наразі штат Нью-Йорк є третім у США з найнижчими показниками хворих на Covid-19, після штатів Мейн та Вермонт.

«Мешканці Нью-Йорка дуже пишаються роботою, яку ми робимо», – заявив губернатор Куомо. – Бути третіми в країні – це дуже добре».

У п'ятницю, 30 жовтня, у Нью-Йорку провели 136 тисяч тестів на коронавірус, з них 1,49% людей показали позитивний результат.

Нагадаємо, у п'ятницю США встановили світовий антирекорд за кількістю нових хворих на Covid-19 за 24 години – 100 000 нових випадків.

Таким чином США перевершили антирекорд Індії, де у вересні за один день виявили майже 98 тисяч хворих на коронавірус.

До слова, президент США Дональд Трамп звинуватив лікарів у навмисному завищенні нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. На його думку, лікарі навмисно завищують дані про нові інфікування, аби заробити побільше грошей.

Джерело: Голос Америки