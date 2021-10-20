У ковід-реанімаціях Львова рекордна кількість пацієнтів. Усі невакциновані (відео)

Медики закликають вакцинуватися, аби зберегти життя собі та полегшити роботу лікарів

У Львові рекордна кількість хворих у ковід-реанімаціях. Про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Наталя Мотолінець на сторінці у Facebook.

«Сьогодні в реанімації побито рекорд. 50 пацієнтів з коронавірусом. Усі невакциновані. Дві доби ми боремося за життя 40-річної жінки, матері трьох маленьких дітей. Вона в критичному стані. Не вакцинована. До того ж, уся її велика родина – противники вакцинації», – написала медик.

Лікар також закликала усіх вакцинуватися, аби зменшити потік хворих і тим самим полегшити роботу лікарям. «Люди, схаменіться! Допоможіть нам і собі», – написала Мотолінець.

Нагадаємо, у Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

До слова, жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень.

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Також, МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».