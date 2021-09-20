Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну

В Україні є близько 11 млн залишкових доз вакцин

В Україну вже привезено понад 22 млн доз вакцин, а не використаними залишаються близько 11 млн доз. Тож можна просто зробити щеплення і запобігти введенню додаткових жорстких обмежень, які можуть бути застосовані в країні. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

За словами міністра, на сьогодні «коронавірус – це пандемія невакцинованих людей».

«Згідно з аналізом за період від 15 червня до 15 вересня, 92% госпіталізованих з коронавірусом – невакциновані люди, 99,2% летальних випадків – це невакциновані», – додав Ляшко.

Нагадаємо, Віталій Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. З понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси й обмежать користування громадським транспортом.

Як уже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.