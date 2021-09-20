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    Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну

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    Міністр охорони здоров&rsquo;я закликав вакцинуватися, щоб не допустити жорсткого карантину &nbsp; - Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну

    Міністр охорони здоров’я закликав вакцинуватися, щоб не допустити жорсткого карантину  

    Фото з відкритих джерел

    В Україні є близько 11 млн залишкових доз вакцин

    В Україну вже привезено понад 22 млн доз вакцин, а не використаними залишаються близько 11 млн доз. Тож можна просто зробити щеплення і запобігти введенню додаткових жорстких обмежень, які можуть бути застосовані в країні. Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    За словами міністра, на сьогодні «коронавірус – це пандемія невакцинованих людей».

    «Згідно з аналізом за період від 15 червня до 15 вересня, 92% госпіталізованих з коронавірусом – невакциновані люди, 99,2% летальних випадків – це невакциновані», – додав Ляшко.

    Нагадаємо, Віталій Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

    Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні. З понеділка в Києві працюватиме 10 груп по контролю протиепідеміологічного режиму.

    Зазначимо, що у ЗМІ з'явилася інформація, що Київ готується до введення локдауну з 15 вересня, під час якого закриють заклади харчування, салони краси й обмежать користування громадським транспортом.

    Як уже відомо, у неділю Covid-19 виявили у майже 800 українців. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

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    Теги: міністр щеплення коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну