  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський призначив кандидата в нардепи головою Херсонської ОДА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новим главою Херсонської облдержадміністрації призначено Геннадія Лагуту - Зеленський призначив кандидата в нардепи головою Херсонської ОДА
    Новим главою Херсонської облдержадміністрації призначено Геннадія Лагуту
    фото: muzykovka.ks.ua

    Представити нового главу Херсонщини приїхали голова фракції «Слуга народу» та заступник голови Офісу президента

    Новим главою Херсонської облдержадміністрації призначено Геннадія Лагуту, який є кандидатом у народні депутати в мажоритарному окрузі №184 і головним суперником до останнього часу очільника області Сергія Козира. Відповідний указ президента про призначення розміщено на сайті глави держави.

    Представити нового главу Херсонщини до обласного центру приїхали голова фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Народним депутатом буде обрано Сергія Козира», – сказав Геннадій Лагута під час пресконференції.

    Варто зазначити, що згідно з інформацією ЦВК, Лагута є чинним кандидатом у народні депутати від політсили «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!».

    У 2020 році Лагута був обраний до Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. До сьогодні працював заступником голови Херсонської облради.

    До того, як Ігор Колихаєв проміняв крісло народного депутата на мерське, Геннадій Лагута працював його помічником у парламенті. У 2015 році в розпал українсько-російської війни вперше балотувався до Верховної Ради, висунув свою кандидатуру у мажоритарному окрузі №53 від проросійського «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. Але до парламенту не пройшов.

    Лагута одним із засновників громадської організації «Центр соціальних та економічних досліджень «Південь», яка займається проведенням соціологічних досліджень.

    Сергія Козиря було призначено головою ОДА 1 березня поточного року. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника Херсонської ОДА.

    Читайте також матеріал «Главкома»: Битва за Херсонщину. Досьє на усіх кандидатів на «окрузі мера Колихаєва»
    Теги: вибори місцева влада кадрові зміни Херсонщина політика партія Слуга народу Кирило Тимошенко Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський призначив кандидата в нардепи головою Херсонської ОДА