Зеленський призначив кандидата в нардепи головою Херсонської ОДА

Представити нового главу Херсонщини приїхали голова фракції «Слуга народу» та заступник голови Офісу президента

Новим главою Херсонської облдержадміністрації призначено Геннадія Лагуту, який є кандидатом у народні депутати в мажоритарному окрузі №184 і головним суперником до останнього часу очільника області Сергія Козира. Відповідний указ президента про призначення розміщено на сайті глави держави.

Представити нового главу Херсонщини до обласного центру приїхали голова фракції «Слуга народу» у парламенті Давид Арахамія і заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Народним депутатом буде обрано Сергія Козира», – сказав Геннадій Лагута під час пресконференції.

Варто зазначити, що згідно з інформацією ЦВК, Лагута є чинним кандидатом у народні депутати від політсили «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!».

У 2020 році Лагута був обраний до Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. До сьогодні працював заступником голови Херсонської облради.

До того, як Ігор Колихаєв проміняв крісло народного депутата на мерське, Геннадій Лагута працював його помічником у парламенті. У 2015 році в розпал українсько-російської війни вперше балотувався до Верховної Ради, висунув свою кандидатуру у мажоритарному окрузі №53 від проросійського «Опозиційного блоку» Юрія Бойка. Але до парламенту не пройшов.

Лагута одним із засновників громадської організації «Центр соціальних та економічних досліджень «Південь», яка займається проведенням соціологічних досліджень.

Сергія Козиря було призначено головою ОДА 1 березня поточного року. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника Херсонської ОДА.