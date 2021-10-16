В Україні створили 900 мобільних бригад для контролю за дотриманням карантину

«Будуть працювати рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності» – міністр

«Мова йде і про роз’яснювальну роботу, і про складення адміністративних протоколів за порушення карантинних вимог» – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попередив про посилення контролю за дотриманням в Україні карантинних вимог, в тому числі через складання адмінпротоколів за порушення маскового режиму. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Створено 900 мобільних бригад, які будуть рейдовими перевірками контролювати дотримання протиепідемічного режиму. Щоб мати результат від карантинних обмежень, потрібно їх дотримуватися. Тому, якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися, для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності», – заявив міністр.

Він уточнив, що мова йде і про роз’яснювальну роботу, і про складення адміністративних протоколів за порушення карантинних вимог.

Міністр пояснив, чому для людей, які уже вакциновані, залишається актуальним носіння масок. «У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому нумо доженім вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні», – сказав він.

Ляшко також зауважив, що процес зняття певних обмежень для вакцинованих громадян буде непростим, а щеплення на 100% не гарантують, що людина не є безсимптомним носієм вірусу і може заразити інших. Вакцинація, за його словами, лише гарантує захист від середньої тяжкості й важкого перебігу захворювання.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.