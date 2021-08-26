У Києві повністю вакциновано проти Covid-19 пів мільйона осіб

У столиці щепитися від коронавірусу можна у 22 центрах масової вакцинації

Столична влада закликає киян не чекати на пік захворюваності та вакцинуватися

Станом на 26 серпня двома дозами вакцини проти Covid-19 вже щеплені 511 276 мешканців Києва. Про це перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, загалом від початку вакцинації в столиці проведено 1 255 870 щеплень. Лише за минулу добу вакцинувалися 24 979 киян.

«Вакцинація – єдиний дієвий спосіб вберегти себе від складного перебігу захворюваності на коронавірус. Зі статистики бачимо, що кількість нових випадків захворювання щоденно зростає. Не чекайте на пік захворюваності – вакцинуйтеся! Подбайте про себе та про своїх рідних!» – закликав Микола Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці вакцинуватися можна у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Нагадаємо, за добу 25 серпня в Києві було виявлено 264 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

У Києві презентували дві інтерактивні інсталяції, які нагадують українцям, що вакцинація від Covid-19 не тільки рятує життя, але й повертає світ можливостей, втрачених через пандемію.

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