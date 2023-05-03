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Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
фото з відкритих джерел

Артеріальний тиск може залежати від кількості спожитої солі

Нове відкриття здивувало вчених, виявилося що підвищена чутливість до солі підвищує ризик гіпертонії. Раніше вони вважали, що все навпаки: гіпертонія збільшує чутливість. Про це повідомляє Heart.

Відомо, що вживання солі у надмірних кількостях збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертонії. Людьми із підвищеною чутливістю до солі лікарі називають тих, у кого організм реагує на сіль підвищенням тиску сильніше, ніж у інших.

Вчені знають про цей феномен порівняно давно. Однак зв'язок між сіллю, чутливістю організму до неї та артеріальним тиском досі вивчений погано. Наприклад, відкритим залишалося питання: підвищена чутливість до солі – причина гіпертонії чи її наслідок?

У новому дослідженні вчені зі США та Китаю визначили рівень чутливості до солі у 1604 осіб, артеріальний тиск у яких був нижчим за 140/90 мм ртутного стовпчика (тобто, у них не було гіпертонії). Для цього вони спочатку протягом тижня «тримали» учасників на дієті з низьким вмістом солі, потім тиждень на дієті з її великою кількістю. Паралельно з цим вони слідкували, як змінюється артеріальний тиск учасників. За ними спостерігали понад сім років.

Автори виявили, що у людей з підвищеною чутливістю до солі ризик розвитку гіпертонії був на 43% вищим, ніж у людей зі звичайною чутливістю. Вчені вважають, що їхні нові дані свідчать, що підвищена чутливість до солі – саме причина, а не наслідок гіпертонії.

«Це дійсно підтримує ідею, що нам потрібно приділяти більше уваги зменшенню споживання солі серед усіх людей, адже контроль артеріального тиску знижує ризик інфарктів та інсультів», – вважає Джіанг Хі, співавтор дослідження.

До слова, вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя.

Крім того, науковці довели, що рівень прибутку має значення при серцево-судинних хворобах – серцевий напад через маленьку зарплату: вчені дослідили як дохід впливає на здоровʼя.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: здоров'я інсульт

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