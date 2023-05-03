Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
Артеріальний тиск може залежати від кількості спожитої солі
Нове відкриття здивувало вчених, виявилося що підвищена чутливість до солі підвищує ризик гіпертонії. Раніше вони вважали, що все навпаки: гіпертонія збільшує чутливість. Про це повідомляє Heart.
Відомо, що вживання солі у надмірних кількостях збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертонії. Людьми із підвищеною чутливістю до солі лікарі називають тих, у кого організм реагує на сіль підвищенням тиску сильніше, ніж у інших.
Вчені знають про цей феномен порівняно давно. Однак зв'язок між сіллю, чутливістю організму до неї та артеріальним тиском досі вивчений погано. Наприклад, відкритим залишалося питання: підвищена чутливість до солі – причина гіпертонії чи її наслідок?
У новому дослідженні вчені зі США та Китаю визначили рівень чутливості до солі у 1604 осіб, артеріальний тиск у яких був нижчим за 140/90 мм ртутного стовпчика (тобто, у них не було гіпертонії). Для цього вони спочатку протягом тижня «тримали» учасників на дієті з низьким вмістом солі, потім тиждень на дієті з її великою кількістю. Паралельно з цим вони слідкували, як змінюється артеріальний тиск учасників. За ними спостерігали понад сім років.
Автори виявили, що у людей з підвищеною чутливістю до солі ризик розвитку гіпертонії був на 43% вищим, ніж у людей зі звичайною чутливістю. Вчені вважають, що їхні нові дані свідчать, що підвищена чутливість до солі – саме причина, а не наслідок гіпертонії.
«Це дійсно підтримує ідею, що нам потрібно приділяти більше уваги зменшенню споживання солі серед усіх людей, адже контроль артеріального тиску знижує ризик інфарктів та інсультів», – вважає Джіанг Хі, співавтор дослідження.
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