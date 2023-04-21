Серцевий напад через маленьку зарплату: вчені дослідили як дохід впливає на здоровʼя

Пацієнти з нижчим доходом із меншою ймовірністю отримували термінові та необхідні методи лікування, ніж більш забезпечені люди

Науковці довели, що рівень прибутку має значення при серцево-судинних хворабах

Науковці зі США з'ясували, що рівень доходу впливає на те, чи помре людина від серцевого нападу. І це, як виявилось, не залежить від країни проживання. Про це свідчать результати дослідження.

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Американську систему охорони здоров'я багато критикують за те, що доступ до неї залежить від доходів людини: якщо вони недостатні, то і на медичну допомогу розраховувати, як правило, не можна. У США не гарантують загальний доступ населення до послуг охорони здоров'я. Більшість американців отримують ці послуги на основі різних програм медичного страхування.

Вчені з Гарвардської медичної школи та Техаського університету (США) вирішили дізнатися, як прибуток впливає на ризик померти від серцевого нападу. Щоб унеможливити фактор специфічної системи охорони здоров'я США, фахівці провели дослідження серцево-судинних захворювань із даними учасників із шести країн.

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У дослідженні брали участь мешканці шести країн – Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії, Нідерландів, Тайваню та Ізраїлю. Усього понад 289 тис. пацієнтів віком від 66 років і старших було госпіталізовано з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (клінічний варіант ішемічної хвороби серця, при якому в результаті гострої ішемії в міокарді з'являється зона некрозу), ще понад 843 тис. осіб потрапили до лікарень. Період дослідження охоплював 2013 – 2018 роки.

З'ясувалося, що смертність протягом 30 днів після госпіталізації була на 1 – 3% нижчою у пацієнтів з високим доходом, незалежно від країни проживання (але особливо вираженою ця кореляція виявилася в Канаді). Відмінності у смертності протягом року були ще більш значними (найменшою кореляція була в Ізраїлі).

Загалом пацієнти з нижчим доходом із меншою ймовірністю отримували термінові та необхідні методи лікування, ніж більш забезпечені люди. Останні, до того ж менше перебували в лікарні, а ризик опинитися в ній повторно у них також був нижчим.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Крім того, дослідники знайшли простий і смачний спосіб зменшити ризик діабету.