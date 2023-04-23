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Науковці назвали продукт, який зменшує ризик серцевих хвороб

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Науковці назвали продукт, який зменшує ризик серцевих хвороб
Горіхи – джерело омега-3 кислот
фото з відкритих джерел

Горіхи мають здатність знижувати рівень холестерину в крові

У новому дослідженні вчені оцінили, як впливає щоденне вживання грецьких горіхів на ризик хвороб серця та судин літніх людей. Результати засвідчили, що грецький горіх нормалізує рівень холестерину.

Вживання горіхів – важлива частина різних дієт, у яких переважає рослинна їжа. Відомо, що вони пов'язані зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних хвороб на 15% та зниженням смертності від них на 23%. Це пов'язують з тим, що горіхи – джерело омега-3 кислот. Раніше невеликі дослідження показували, що горіхи мають здатність знижувати рівень холестерину в крові. 

Вчені проаналізували дані, отримані у дослідженні впливу волоських горіхів на здорове старіння. У ньому спостерігали за 708 людьми віком 63 – 79 років протягом двох років. Учасники з однієї групи мали додати до свого щоденного раціону пів чашки волоських горіхів (30 – 60 грамів), інша – ні.

Автори дослідження перевірили рівні холестерину та розміри частинок ліпопротеїнів у всіх учасників. У людей, які протягом двох років їли більше волоських горіхів, рівень загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності суттєво знизився (на 4,3 та 8,5 мг/дл відповідно).

Волоські горіхи були також пов'язані і зі зниженням ліпопротеїнів середньої щільності. З недавнього часу їх вважають важливим маркером ризику серцево-судинних хвороб. Ефект горіхів для чоловіків був виразнішим: у них рівень ліпопротеїнів у крові знизився майже на 9%, у жінок – на 2,6%. Тож горіхи, і волоські горіхи зокрема, пов'язані зі зниженням частоти хвороб серця та інсульту.

До слова, науковці довели, що рівень прибутку має значення при серцево-судинних хворобах – серцевий напад через маленьку зарплату: вчені дослідили як дохід впливає на здоровʼя.

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Теги: здоров'я хвороби

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