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Поліклініку у Кривому Розі, де лікують поранених бійців, відремонтують за гроші Метінвесту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Поліклініку у Кривому Розі, де лікують поранених бійців, відремонтують за гроші Метінвесту
Передбачена заміна фасаду, вікон, капремонт приймального віділення, заміна ліфту, а також роботи з благоустрою прилеглої території
фото: Метінвест

«Під час війни Кривий Ріг став надійною госпітальною базою»

Поліклінічне відділення однієї з криворізьких лікарень, у якій проходять реабілітацію поранені військовослужбовці, відремонтують: компанія Метінвест виділить на ці цілі 40 мільйонів гривень.

Реконструкція поліклініки буде капітальною: вона передбачає не тільки заміну вікон та ремонт фасаду, але й зміну ліфтового обладнання. Обсяги допомоги та перелік робіт були узгоджені операційним директором Групи Метінвест Олександром Мироненко та головою Ради оборони міста Олександром Вілкулом.

«Вже за кілька тижнів плануємо розпочинати ремонтні роботи. Передбачена заміна фасаду, вікон, капремонт приймального віділення, заміна ліфту, а також роботи з благоустрою прилеглої території. Ми розуміємо, що зараз такий час, коли стан лікарень є дуже важливим. Тому, як соціально відповідальний бізнес, вирішили долучитись до відновлення цієї лікарні. На реалізацію проєкту Метінвест спрямує 40 мільйонів гривень», – розповів Олександр Мироненко.

Попри усі складнощі воєнного часу, жителі Кривого Рогу, вимушені переселенці та поранені військовослужбовці мають отримувати якісне медичне облсуговування, переконаний голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Під час війни Кривий Ріг став надійною госпітальною базою. Через наші лікарні пройшло більш ніж 20 тисяч як поранених, так і бійців, яким було потрібне лікування різних захворювань. Дуже важливо зараз реалізувати проєкти в галузі медицини. Наразі реалізуємо проєкт разом з компанією Метінвест: кошти спрямовуватимуться в межах програми соціального партнерства, яка багато років діє у нас у місті», – наголосив Вілкул.

Як відомо, Метінвест Ахметова допомагає лікарням Кривого Рогу з перших днів війни. В межах гуманітарної ініціативи «Рятуємо життя» компанія налагодила передачу медикаментів до Кривого Рогу для створення стратегічного запасу, і забезпечила регулярне надходження ліків та витратних матеріалів до лікарень, які виконують функції шпиталів. Для підсилення матеріально-технічних баз медзакладів та розширення можливостей лікарів у порятунку життів Метінвест передав високотехнологічне обладнання до хірургічних та травматологічних відділень. З початку повномасштабного вторгнення фінансова підтримка медичної сфери Кривого Рогу сягнула понад 61 мільйон гривень.

Раніше Група Метінвест долучилася також до проєкту відбудови історичного будинку у центрі Запоріжжя, який постраждав від ворожого ракетного удару, і направила на це 50 мільйонів гривень.

Теги: Кривий Ріг ремонт лікарня

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