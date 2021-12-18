Інфекціоніст розповів про головну загрозу від «Омікрон»-штаму

Експерт попередив, що в Україні може бути більше заражень новим штамом

В Україні виявлений перший випадок зараження штамом «Омікрон». Відомо, що даний штам набагато заразніший, ніж його попередники. Наскільки небезпечно може виглядати епідемія «Омікрона», розповів у програмі «Сьогодні День Вихідний» на телеканалі «Україна 24» інфекціоніст, доцент кафедри інфекційних хвороб Юрій Сухов.

«Нові штами вірусу були й будуть. Ми це знаємо з того ж грипу, який досліджується десятки років. Минулого року вже довели, що кожні 12 днів якийсь новий різновид буде... Інша справа що, за законами інфекційних хвороб, за законами епідеміології, рано чи пізно цей вірус повинен до людей адаптуватися і протікати сприятливіше. Це стратегічно хороша новина», – сказав медик.

Він також повідомив, який мінус для суспільства має штам «Омікрон».

«Що стосується смерті від «Омікрона» (мова йде про смерть пацієнта з «Омікроном», яка була зафіксована у Великій Британії – ред.), але ж і від грипу люди помирають, і від аденовірусної інфекції, і від інших інфекцій, які людство знає багато-багато років. У порівнянні з «Дельтою», ми можемо поки говорити, аналізуючи ситуацію в усьому світі, що «Омікрон» легше протікає. Але мінус в тому, що людина, хвора «Омікроном», стає більш заразною, ніж, якби вона заразилася «Дельтою», класичним штамом «Бета» або якимось іншим штамом. Тому що вірусних частинок виділяється більше чисто технічно», – сказав Сухов.

Інфекціоніст також нагадав про засоби захисту від коронавірусу.

«При будь-якій інфекційній хворобі, чи то холера, чума чи ковід, має значення заражаюча доза. Тому соціальне дистанціювання, носіння масок, недопущення взятися за ручку дверей, а потім почухати ніс і механічно занести собі цей вірус. Як і раніше ми говоримо про санітайзери, про те, що маски зменшують цю заражаючу дозу. Якщо людина меншою дозою заразилася, то у неї набагато більше шансів легше перенести захворювання», – сказав він.

Лікар також повідомив, що з Covid-19 людству доведеться уживатися, вірус не зникне.

«Жоден фахівець у світі не говорить, що ми коли-небудь повністю переможемо ковід, як, наприклад, натуральну віспу. Просто цей вірус перейде до розряду звичайних вірусів для людини, буде загальний імунітет. Люди однак хворітимуть на ковід. Інше питання, що будуть вакцини. Я сподіваюся, що зараз вже тривають перша і друга стадія розробки специфічних препаратів. Ми не боїмося, що у нас буде нежить - ми боїмося ускладнень. Ми боїмося тромбоемболії, ми боїмося інших ускладнень. Тобто ми говоримо про те, що повністю позбутися (від ковіду в суспільстві – ред.) практично неможливо. Як він з'явився, звідки він з'явився – це вже інше питання, це не до медиків, а до дослідників. У тому, що ми з ним будемо жити в доступному для огляду майбутньому – це факт, нічого страшного в цьому немає», – сказав медексперт.

Суханов зазначив, що завдяки профілактичним заходам, спрямованим на боротьбу з коронавірусом в Україні, в країні за два роки знизилася захворюваність іншими небезпечними інфекційними хворобами.

«Ті заходи, які ми вживаємо – соціальна дистанція, носіння масок і респіраторів, обробка рук, – призвели не тільки до позитивних зрушень у теперішній пандемії, але і до зниження рівня захворюваності на грип вже другий рік поспіль, до зниження первинного зараження туберкульозом, іншими інфекціям, які передаються повітряно-крапельним шляхом», – сказав лікар.

Нагадаємо, уночі у Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам «Омікрон» (B.1.1.529-like). Про це у суботу, 18 грудня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Напередодні головна інфекціоніста України Ольга Голубовська висловила припущення, що штам Covid-19 «Омікрон» уже циркулює в нашій країні. Вона розповіла, що симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон», який вже поширюється планетою, мало чим відрізняються від симптомів інших варіантів.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Читайте також: