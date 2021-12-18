Ексглава МОЗ заявив, що Україна перебуває на порозі катастрофи

Максим Степанов забив на сполох через енергетичну кризу та нову хвилю коронавірусу

В Україні через енергетичну кризу лікарні можуть опинитися без тепла і світла, що матиме катастрофічні наслідки на тлі епідемії коронавірусу. Про це в ефірі токшоу «Сьогодні» на телеканалі «Україна 24» заявив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Не хочу нікого лякати, але я вважаю, що ми дійсно стоїмо на порозі катастрофи. Залежить від дій влади – перейдемо ми в цю катастрофу чи не перейдемо. Шановні українці просто повинні розуміти, що таке відключення світла, опалення. Коли його немає, може відключитися все місто. А я хочу нагадати, що ми знаходимося в Covid-19, і в нас не за горами нова хвиля коронавірусу», – наголосив ексміністр.

Степанов пояснив, чим загрожує відключення лікарні від електрики.

«Всі люди, які знаходяться на концентраторах, просто помруть. Наприклад, дизель-генератори, які є, розраховані тільки на реанімаційне відділення і на операційні. Вони не розраховані на решту», – зазначив він.

Раніше колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про наближення енергетичної кризи в Україні.

«Про це йдеться вже не просто у прямих ефірах, а в офіційних документах, які з'являються від імені держави у виступах посадовців, в ефірах. Вони за два місяці почали визнавати, що так, криза наближається. Але ми маємо надію, що ми її вирішимо, а перша найбільша криза – енергетична. На сьогодні споживання електроенергії державою для своїх потреб не відповідає можливостям держави виробляти електроенергію на підприємствах, які в неї є», – заявив він.

За словами Богдана, на сьогодні працює 14 із 15 атомних енергоблоків в Україні.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що за нормальних обставин Україні вистачить наявних запасів газу для проходження опалювального сезону.

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