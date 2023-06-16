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Як швидко оговтатись після вдалої вечірки: дієві способи позбавитися похмілля

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як швидко оговтатись після вдалої вечірки: дієві способи позбавитися похмілля
Алкогольне отруєння може бути смертельним або призвести до незворотних ушкоджень мозку
фото з відкритих джерел

Найкращий спосіб протверезіти – гарний сон

Сп'яніння настає, коли алкоголь уже у крові й способів миттєво вивести його звідти немає. Тому миттєво стати тверезим не вийде. Існує багато казок та таємних рецептів, які стверджують, що розв'язують цю проблему. Проте жоден з них не підтверджений науковими доказами. Запитайте будь-якого лікаря, як швидко протверезіти, і він скаже вам правду: це неможливо. Єдине, що знижує концентрацію алкоголю в крові, це час. Як зменшити негативний вплив алкоголю і ризик похмілля пише Healthline.

Як протверезіти

Найкращий спосіб протверезіти – це гарний сон. Протягом ночі ваша печінка матиме час метаболізувати (розкласти) весь алкоголь. Хоча ви зможете легко заснути в стані сп'яніння, ваш сон, ймовірно, буде фрагментарним та неспокійним.

Ось кілька порад, які можуть допомогти створити сприятливу атмосферу для легшого ранку:

  • Випийте велику склянку води перед сном, щоб компенсувати ефект алкоголю.
  • Залиште ще одну велику склянку води на нічному столику і пийте її, коли прокидаєтесь.
  • Поставте відро біля ліжка, на випадок, якщо вам потрібно буде поблювати.
  • Уникайте прийому засобів проти болю. Після вживання алкоголю вам потрібно зачекати 25 год, щоб вживати ібупрофен, щоб уникнути подразнення шлунково-кишкового тракту. Також, коли алкоголь в організмі, уникайте препаратів з ацетамінофеном. Ці ліки можуть взаємодіяти з алкоголем і спричиняти ушкодження печінки.
  • Ніколи не приймайте снодійні або інші заспокійливі засоби, якщо ви пили алкоголь.
  • На випадок, якщо вам потрібно прокинутися рано, встановіть запасний будильник.

Небезпека сну

Рівень алкоголю в крові може продовжувати підвищуватися навіть після того, як ви заснули. Передозування ним, також відоме як алкогольне отруєння, може бути смертельним або призвести до незворотних ушкоджень мозку.

Алкоголь також впливає на нерви, відповідальні за блювотний рефлекс. Це означає, що люди можуть блювати уві сні й задихнутися.

Якщо хтось вживав алкоголь у великій кількості, намагайтеся тримати його вертикально протягом кількох годин. Кладіть на бік, а не на спину, якщо йому потрібно лягти.

Як пережити ранок

Похмілля може бути жорстким, але не випивайте сирі яйця з жиром тільки через те, що про це хтось написав в інтернеті. Зазвичай похмілля минає саме собою протягом 24 год. Найкращі засоби від похмілля – це час і відпочинок, але є кілька кроків, які можна зробити, щоб полегшити страждання:

  • Спіть. Сон у стані сп'яніння не є відновлювальним, але після того, як ви протверезієте, він покращується.
  • Пийте воду, щоб усунути зневоднювальний ефект алкоголю.
  • Лікуйте розлади шлунково-кишкового тракту препаратами без рецепта.
  • Прийміть препарат для знеболення без рецепта для лікування головного болю.
  • Тримайте штори закритими та уникайте світла, або носіть сонцезахисні окуляри.
  • Їжте нейтральну їжу, такі як тост і крекери, щоб підняти рівень цукру в крові без подразнення шлунка.
  • Будьте обережні при вживанні кофеїну. Кофеїн може допомогти зняти втому, пов'язану з похміллям, але він також може погіршити розлади шлунково-кишкового тракту та виведення рідини з організму.
  • Найважливіше, слухайте своє тіло і надайте йому час для відновлення. 

Як відомо, навіть помірне споживання спиртного шкодить і може спричинити ранню смерть: вчені розвіяли популярний міф про алкоголь.

Раніше повідомлялося, що вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку.

До слова, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.

Зауважимо, надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки.

Читайте також: Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
Теги: алкоголь

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