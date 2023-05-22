Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D

Високі дози вітаміну D можуть бути токсичними для організму

Через дефіцит вітаміну D псуються зуби

Дефіцит вітаміну D має унікальні симптоми, які лікар може визначити під час огляду. Однак дуже важливо звернути увагу на свій стан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Існують декілька симптомів, які дозволять зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну:

Часті застуди є ознаками нестачі вітаміну в імунній системі, з'являється чутливість до інфекцій; Поганий настрій – нестача вітаміну D знижує рівень серотоніну в мозку; Втома – вітамін D бере участь у перетворенні поживних речовин в енергію. Коли цей процес сповільнюється, виникає хронічна втома; Псуються зуби – це стосується крихкості всієї кісткової тканини в організмі. Біль у м’язах – без достатнього рівня вітаміну D в організмі м’язи втрачають еластичність і силу, що помітно навіть за мінімальних навантажень.

Здати кров на 25-Гідроксивітамін D (25(OH)D) – це єдиний аналіз, який покаже, чи ви маєте дефіцит вітаміну D.

Багато вітаміну D міститься у рибі жирних сортів: печінка тріски, лосось, сардини, скумбрія, тунець. Менша кількість є у яєчному жовтку, грибах, сирі, молочних продуктах.

Нагадаємо, що існують кілька методів профілактики вітаміну D:

Достатньо «погрітися на сонечку» 10-15 хвилин з 10:00 до 15:00. У період з квітня по жовтень, адже саме в цей період УФ-індекс перебуває на другому рівні, що дозволяє шкірі синтезувати достатню кількість вітаміну D. Взимку в наших широтах ми не можемо отримати вітамін D від сонця (крім високогір`я), тому що УФ-індекс становить від 0 до 2. Тому в період низької інтенсивності УФ-випромінювання вітамін D не утвориться, скільки б ви часу не проводили на сонці. Таким чином варто приймати вітамін D.

Але варто пам'ятати, що дозування вітаміну D підбирається індивідуально лікарем після здачі аналізу на 25-Гідроксивітамін D (25(OH)D), в залежності від ступеня дефіциту вітаміну D. Це пов’язано з тим, що тривалі високі дози вітаміну D можуть бути токсичними для організму.