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Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D

Наталія Порощук
glavcom.ua
Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D
Високі дози вітаміну D можуть бути токсичними для організму
фото з відкритих джерел

Через дефіцит вітаміну D псуються зуби

Дефіцит вітаміну D має унікальні симптоми, які лікар може визначити під час огляду. Однак дуже важливо звернути увагу на свій стан.

Існують декілька симптомів, які дозволять зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну:

  1. Часті застуди є ознаками нестачі вітаміну в імунній системі, з'являється чутливість до інфекцій;
  2. Поганий настрій – нестача вітаміну D знижує рівень серотоніну в мозку;
  3. Втома – вітамін D бере участь у перетворенні поживних речовин в енергію. Коли цей процес сповільнюється, виникає хронічна втома;
  4. Псуються зуби – це стосується крихкості всієї кісткової тканини в організмі.
  5. Біль у м’язах – без достатнього рівня вітаміну D в організмі м’язи втрачають еластичність і силу, що помітно навіть за мінімальних навантажень.
Здати кров на 25-Гідроксивітамін D (25(OH)D) – це єдиний аналіз, який покаже, чи ви маєте дефіцит вітаміну D.

Багато вітаміну D міститься у рибі жирних сортів: печінка тріски, лосось, сардини, скумбрія, тунець. Менша кількість є у яєчному жовтку, грибах, сирі, молочних продуктах. 

Нагадаємо, що існують кілька методів профілактики вітаміну D:

  1. Достатньо «погрітися на сонечку» 10-15 хвилин з 10:00 до 15:00. У період з квітня по жовтень, адже саме в цей період УФ-індекс перебуває на другому рівні, що дозволяє шкірі синтезувати достатню кількість вітаміну D.
  2. Взимку в наших широтах ми не можемо отримати вітамін D від сонця (крім високогір`я), тому що УФ-індекс становить від 0 до 2. Тому в період низької інтенсивності УФ-випромінювання вітамін D не утвориться, скільки б ви часу не проводили на сонці. Таким чином варто приймати вітамін D.

Але варто пам'ятати, що дозування вітаміну D підбирається індивідуально лікарем після здачі аналізу на 25-Гідроксивітамін D (25(OH)D), в залежності від ступеня дефіциту вітаміну D. Це пов’язано з тим, що тривалі високі дози вітаміну D можуть бути токсичними для організму. 

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Теги: хронічна втома УФ-випромінювання вітамін D здоров'я

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