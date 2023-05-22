Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D
Через дефіцит вітаміну D псуються зуби
Дефіцит вітаміну D має унікальні симптоми, які лікар може визначити під час огляду. Однак дуже важливо звернути увагу на свій стан.
Існують декілька симптомів, які дозволять зрозуміти, що організму не вистачає вітаміну:
- Часті застуди є ознаками нестачі вітаміну в імунній системі, з'являється чутливість до інфекцій;
- Поганий настрій – нестача вітаміну D знижує рівень серотоніну в мозку;
- Втома – вітамін D бере участь у перетворенні поживних речовин в енергію. Коли цей процес сповільнюється, виникає хронічна втома;
- Псуються зуби – це стосується крихкості всієї кісткової тканини в організмі.
- Біль у м’язах – без достатнього рівня вітаміну D в організмі м’язи втрачають еластичність і силу, що помітно навіть за мінімальних навантажень.
Багато вітаміну D міститься у рибі жирних сортів: печінка тріски, лосось, сардини, скумбрія, тунець. Менша кількість є у яєчному жовтку, грибах, сирі, молочних продуктах.
Нагадаємо, що існують кілька методів профілактики вітаміну D:
- Достатньо «погрітися на сонечку» 10-15 хвилин з 10:00 до 15:00. У період з квітня по жовтень, адже саме в цей період УФ-індекс перебуває на другому рівні, що дозволяє шкірі синтезувати достатню кількість вітаміну D.
- Взимку в наших широтах ми не можемо отримати вітамін D від сонця (крім високогір`я), тому що УФ-індекс становить від 0 до 2. Тому в період низької інтенсивності УФ-випромінювання вітамін D не утвориться, скільки б ви часу не проводили на сонці. Таким чином варто приймати вітамін D.
Але варто пам'ятати, що дозування вітаміну D підбирається індивідуально лікарем після здачі аналізу на 25-Гідроксивітамін D (25(OH)D), в залежності від ступеня дефіциту вітаміну D. Це пов’язано з тим, що тривалі високі дози вітаміну D можуть бути токсичними для організму.
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