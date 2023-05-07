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Які ліки не можна змішувати з алкоголем: перелік

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Які ліки не можна змішувати з алкоголем: перелік
фото з відкритих джерел

Чимало медикаментів мають поганий вплив на печінку, а при поєднанні зі спиртним й поготів

Загальноприйнятою практикою є розміщення попереджень на ліках про те, що їх не можна поєднувати з алкоголем. Часто пацієнтам не пояснюється, чому певні ліки небезпечні при змішуванні зі спиртним. Проте чим більше людей усвідомлять ці ризики, тим частіше вони зможуть робити усвідомлений вибір щодо свого здоров’я та вживання алкоголю. Про це повідомляє Medium.

Знеболювальні

Більшість сильнодійних болезаспокійливих містять певні інгредієнти опіоїдного типу. Поєднання алкоголю з цими ліками може збільшити токсичність і викликати пригнічення дихання. Це означає, що воно сильно сповільнюється і навіть може повністю припинитися. А під токсичністю мається на увазі, що і алкоголь, і болезаспокійливі засоби підвищують дію один одного, спричиняючи можливість передозування. Крім того, токсичність цієї комбінації різко підвищує ризик пошкодження органів, особливо печінки та мозку.

Ще один болезаспокійливий засіб, який не є опіоїдом і його також не можна змішувати з алкоголем, – це ацетамінофен. І їхнє поєднання погано впливають на печінку і можуть посилити її пошкодження. Зазвичай ці побічні ефекти виникають протягом тривалого періоду вживання як алкоголю, так і ацетамінофену.

Ліки проти кашлю та застуди

Ліки проти кашлю та застуди, змішані з алкоголем, можуть бути небезпечними, будь то безрецептурні чи призначені лікарем. Причини дуже схожі на те, що відбувається з болезаспокійливими. При спільному застосуванні ці ліки можуть спричинити збільшення передозування та серйозну токсичність для мозку та органів.

Справжня небезпека цих ліків полягає в тому, що інгредієнти часто незрозумілі широкому загалу. Ліки проти кашлю та застуди часто містять седативні, болезаспокійливі, антигістамінні засоби та засоби, що пригнічують кашель, усі вони посилюють токсичність при змішуванні з алкоголем.

Ліки проти діабету та холестерину

Ліки проти діабету, такі як інсулін і метформін, погано впливають на печінку – на жаль, алкоголь теж. Коли ці ліки приймаються разом з алкоголем, це підвищує ймовірність захворювання печінки, особливо при поєднанні протягом тривалого періоду часу. 

Те ж саме можна сказати про поєднання препаратів для контролю холестерину і алкоголю. Такі ліки, як Розувастатин і Аторвастатин, сильно впливають на печінку. Варто також зазначити, що обидва ці стани (діабет і високий рівень холестерину) також можуть посилити проблеми з печінкою.

Ліки для психічного здоров'я

Майже всі ліки проти психічних захворювань не можна приймати з великою кількістю алкоголю. По-перше, деякі з цих ліків сильно впливають на органи, тому їх поєднання з алкоголем може посилити пошкодження деяких органів тіла.

По-друге, алкоголь часто може знизити ефективність цих ліків, якщо їх приймати разом. Психічне захворювання пов’язане зі зловживанням психоактивними речовинами, тому ця комбінація може посилити симптоми психічного захворювання, підвищуючи ймовірність зловживання. У певному сенсі це може перетворитися на замкнуте коло.

Антибіотики та протигрибкові засоби

Багато людей використовують антибіотики досить часто. На жаль, вони дуже шкідливі для печінки, тому в поєднанні з алкоголем можуть збільшити ризик пошкодження печінки.

Також протигрибкові препарати можуть збільшити накопичення ацетальдегіду в організмі при змішуванні з алкоголем. Це створює дуже неприємну реакцію, викликаючи почервоніння, нудоту та блювоту. Ці симптоми неприємні, але також можуть бути небезпечними. Занадто багато ацетальдегіду також може викликати розширення кровоносних судин, низький кров’яний тиск і прискорене серцебиття, що може бути небезпечним для людей із захворюваннями коронарної артерії або судин.

Як відомо, навіть помірне споживання спиртного шкодить і може спричинити ранню смерть: вчені розвіяли популярний міф про алкоголь.

Раніше повідомлялося, що вчені визначили безпечні дози алкоголю для різного віку.

До слова, немає нижньої межі, до якої випивка не завдає шкоди – алкоголь шкідливий у будь-яких кількостях. Внесок спиртного у порушення структури мозку вчетверо вищий, ніж дія зайвої ваги на сіру речовину – вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають.

Крім того, надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки.

Читайте також: Вживання алкоголю може пришвидшити розвиток невиліковної хвороби (дослідження)
Теги: алкоголь здоров'я ліки

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