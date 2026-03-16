Війна активізувала небезпечні інфекції в Україні: пояснення лікарки

glavcom.ua
Медики фіксують зростання гепатитів, туберкульозу та резистентних інфекцій
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Війна в Україні спричинила активізацію інфекційних хвороб, зокрема вірусних гепатитів, туберкульозу та антибіотикорезистентних інфекцій. Лікарі вже фіксують збільшення кількості таких пацієнтів у клініках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтрев'ю лікарки-інфекціоністки, заслуженої лікарки України, професорки Ольги Голубовської.

Історично будь-які масштабні соціальні кризи супроводжуються поширенням інфекційних захворювань.

«Не буває соціальних криз в історії людства без активації інфекційних хвороб. Будь-які інфекційні хвороби – це хвороби соціальні», – наголосила вона.

Зокрема, медики вже спостерігають збільшення кількості пацієнтів із так званими гемоконтактними інфекціями. Йдеться про вірусні гепатити B і C. «Зараз велике питання з їхньою діагностикою та реєстрацією, але те, що в клініці ми бачимо збільшення цих захворювань – це факт», – зазначила Голубовська.

Також, за її словами, періодично виникають спалахи інфекцій, що передаються фекально-оральним шляхом. Серед них – гепатит А, який раніше спричинив масштабний спалах у Вінницькій області. Крім того, лікарка прогнозує зростання випадків туберкульозу. Серйозною проблемою залишається і антибіотикорезистентність, особливо серед військових.

Голубовська звернула увагу і на проблеми зі статистикою інфекційних хвороб. За її словами, офіційні дані часто не відображають реальної картини.

Окремо вона зазначила, що умови війни безпосередньо впливають на стан здоров’я населення. Зокрема, взимку через сильні морози та проблеми з опаленням люди частіше хворіли на важкі респіраторні інфекції.

«Взимку в нас була одна проблема – це страшний холод. Люди хворіли тяжко, не тільки на грип, а й на бактеріальні пневмонії. Якщо в будинку +2… +4 градуси протягом місяця або довше, може захворіти навіть абсолютно здорова людина», – зазначила Голубовська.

Влітку, за її словами, можуть виникнути додаткові ризики через відключення електроенергії. Без світла не працюватимуть кондиціонери та холодильники, що створює проблеми зі зберіганням продуктів. Лікарка зазначила, що вже зараз у деяких магазинах холодильні установки працюють із перебоями.

«Зараз у продуктових магазинах часто відключені холодильні установки, тобто не дотримується відповідний температурний режим. Поки що на вулиці досить прохолодно, але коли потеплішає, це стане проблемою», – попередила вона.

Нагадаємо, що згідно з позицією Міністерства охорони здоров’я, у стійкості українців до антибіотиків винні пацієнти, які вживають ці препарати без санкцій лікарів. Але річ у тім, що проблемна резистентність розвивається не в амбулаторних пацієнтів, а саме в госпіталях. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

