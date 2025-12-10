Прорив у дослідженні Альцгеймера: виявлено важливий ген

Знайдено «молекулярний годинник», що пророкує ранній початок хвороби Альцгеймера

Повільна втрата пам'яті та мислення що визначає хворобу Альцгеймера, продовжує вражати мільйони людей у всьому світі. Одна рідкісна, але промовиста форма захворювання, відома як сімейна хвороба Альцгеймера (ADAD), пропонує вченим нові ключі до розуміння того, як і коли починається деменція. Про це пише «Главком» із посиланням на The Brighter Side of News.

Ця успадкована форма хвороби часто вражає рано – до 65 років – і викликана мутаціями лише у трьох конкретних генах. Нове дослідження, опубліковане у Molecular Neurodegeneration, показало, що ці мутації діють як справжні «молекулярні годинники», надаючи підказки не лише про причину, а й про точний час початку симптомів.

Дослідницька група під керівництвом професора Люсії Чавес Гутьєррес із Центру досліджень мозку та хвороб VIB-KU Leuven детально вивчила, як мутації в трьох генах – Presenilin 1 (PSEN1), Presenilin 2 (PSEN2) та Amyloid Precursor Protein (APP) – впливають на виробництво пептидів амілоїду-бета (Aβ).

Гени PSEN1 та PSEN2 кодують білки, що є частиною ферментної системи γ-секретази. Ця система розрізає білок APP на коротші фрагменти Aβ. Мутації зміщують цей баланс, змушуючи фермент вивільняти більше довших і «липкіших» пептидів Aβ42 та Aβ43. Саме ці форми найбільш схильні до злипання та утворення амілоїдних бляшок у мозку.

Ключовим відкриттям групи є те, що співвідношення між короткими та довгими пептидами Aβ є потужним провісником того, коли почнуться симптоми Альцгеймера.

Вчені проаналізували понад 160 різних мутацій PSEN1 і виявили чітку лінійну кореляцію між профілями Aβ, виробленими в лабораторії, та віком початку симптомів у пацієнтів.

«Наші дані передбачають, що зсув профілю Aβ лише на 12% може відстрочити вік початку сімейної хвороби Альцгеймера до 5 років», – пояснює професор Чавес Гутьєррес.

Дослідники розробили конкретну формулу, засновану на співвідношенні цих пептидів, яка може служити надійним інструментом для оцінки патогенності генетичного варіанта та прогнозування часу початку хвороби.

Це відкриття має величезне значення для майбутнього лікування. Хоча деякі клінічні випробування, націлені на Aβ, були невдалими, нові антиамілоїдні імунотерапії (як-от ті, що схвалені FDA) показують обнадійливі результати, особливо на ранніх стадіях.

Можливість точно передбачити вік початку симптомів дозволить лікарям застосовувати ці високоточні методи лікування ефективніше та раніше, до того, як буде завдано значного пошкодження мозку.

Крім того, команда вважає, що розробка ліків, які б стимулювали виробництво коротших, менш шкідливих пептидів Aβ, могла б цілком відстрочити або запобігти початку захворювання. Це відкриття відкриває шлях до більш персоналізованих стратегій управління сімейною хворобою Альцгеймера.

