Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині

Залізничний районний суд Львова виніс вирок лікарці-анестезіологині у справі про смерть пʼятирічного Велеса Пашника, сина музиканта, бандуриста Віктора Пашника, після видалення молочних зубів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Феміда призначила лікарці чотири роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Анестезіологиня має виплатити батьку дитини понад мільйон гривень. На вирок ще можна подати апеляцію.

Анестезіологиню Ірину Поду обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

У грудні 2023 року під час лікування зубів в одній із приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, попри вжиті лікарями заходи, він помер, не приходячи до тями.

Пʼятирічний Велес Пашник, який помер після лікування у клініці фото: Facebook/Marianna Vakhniak

За даними слідства, лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та досвіду. За словами правоохоронців, через фахову недбалість вона обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення під час стоматологічного втручання.

У травні 2025 року Ірина Пода мобілізувалась до ЗСУ й служила в стабілізаційному пункті як медикиня. Її адвокат клопотав, аби через мобілізацію лікарки суд зупинив провадження.

У вересні 2025 року суд відправив лікарку під домашній арешт, після чого її мали усунути від служби. Батьки померлого Велеса Пашника вважають, що мобілізація Ірини Поди через рекрутинговий центр є спробою уникнути відповідальності за злочин і справедливого покарання.