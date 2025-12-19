Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Феміда призначила лікарці чотири роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання
фото: «Суспільне»

Під час лікування зубів в одній із приватних клінік Львова п’ятирічний Велес Пашник впав у кому, а згодом помер

Залізничний районний суд Львова виніс вирок лікарці-анестезіологині у справі про смерть пʼятирічного Велеса Пашника, сина музиканта, бандуриста Віктора Пашника, після видалення молочних зубів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Феміда призначила лікарці чотири роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Анестезіологиня має виплатити батьку дитини понад мільйон гривень. На вирок ще можна подати апеляцію.

Анестезіологиню Ірину Поду обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

У грудні 2023 року під час лікування зубів в одній із приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, попри вжиті лікарями заходи, він помер, не приходячи до тями.

Пʼятирічний Велес Пашник, який помер після лікування у клініці
Пʼятирічний Велес Пашник, який помер після лікування у клініці
фото: Facebook/Marianna Vakhniak

За даними слідства, лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та досвіду. За словами правоохоронців, через фахову недбалість вона обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення під час стоматологічного втручання.

У травні 2025 року Ірина Пода мобілізувалась до ЗСУ й служила в стабілізаційному пункті як медикиня. Її адвокат клопотав, аби через мобілізацію лікарки суд зупинив провадження.

У вересні 2025 року суд відправив лікарку під домашній арешт, після чого її мали усунути від служби. Батьки померлого Велеса Пашника вважають, що мобілізація Ірини Поди через рекрутинговий центр є спробою уникнути відповідальності за злочин і справедливого покарання.

Читайте також:

Теги: Львів лікар смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці мають право на безоплатне лікування — принаймні так обіцяє держава. Але в реальності медичні гарантії часто закінчуються на порозі лікарні
«Гроші пішли за пацієнтом», який... вже не ходить. Історія пенсіонерки, що залишилася сам на сам з переломом
20 листопада, 10:00
Пташиний грип продовжує ширитися Європою
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
10 грудня, 08:52
Французький лікар отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег і виглядати героєм
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
Вчора, 18:53
Обвал балкона стався 25 листопада на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
26 листопада, 14:29
У березні 2025 року в приватній стоматології семирічному хлопчику проводили лікування під загальною анестезією, під час введення препарату у дитини зупинилося серце
Смерть хлопчика у кріслі стоматолога в Києві: прокуратура висунула підозру лікарці
4 грудня, 11:39
Експерти розвінчують низку «здорових» звичок
Поширені звички для здоров'я, які варто припинити: експерти пояснили шкідливість
11 грудня, 08:00
Людмила Сердюк нагадала, що не варто відкривати холодильник під час відключення світла
Що зберігати в холодильнику під час блекаутів та від чого відмовитися: пояснення лікарки
16 грудня, 16:44
Після хірургічного втручання Артем провів у лікарні два тижні
Столичні медики врятували трирічного хлопчика, на якого в магазині впала полиця
16 грудня, 20:25
Люкарю загрожує до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
30 тис. грн за «безкоштовну» операцію воїну ЗСУ. Поліція повідомила про підозру столичному хірургу
Сьогодні, 13:27

Кримінал

Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка
Убивство сина заступника мера Харкова. Посолка Ілащук прокоментувала затримання свого пасинка
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів через профспілки в «Операторі ГТС»
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру
Накрав пального й облаштував міні-АЗС. Експосадовець ДСНС отримав підозру

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua