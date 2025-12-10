Головна Світ Соціум
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
Пташиний грип продовжує ширитися Європою
фото з відкритих джерел

Величезні зграї качок та індиків було знищено

Головний ветеринарний лікар Польщі підтвердив два нові спалахи високопатогенного пташиного грипу, через які на фермах у Куявсько-Поморському та Любуському воєводствах було знищено майже 50 тисяч качок та індиків. На місці запроваджено повний комплекс протиепізоотичних заходів. Про це повідомляє польське видання AgroNews.

Перший новий спалах високопатогенного пташиного грипу зафіксовано на комерційній фермі в селі Корнатово (громада Лісево, Челмський район, Куявсько-Поморське воєводство), де утримується 24,77 тис. качок. Зразки для аналізу були взяті 26 листопада.

Другий осередок виявлено в селі Романувек (громада Любжа, Свєбодзинський район, Любуське воєводство) на фермі з 26,8 тис. індиків, зразки були відібрані 27 листопада.

На обох господарствах застосували повний комплекс заходів ЄС: знищення та утилізацію птахів, дезінфекцію приміщень, епідеміологічне розслідування та визначення заражених і небезпечних зон.

З початку 2025 року в Польщі зареєстровано вже 109 спалахів пташиного грипу – 23 серед домашньої птиці та 47 серед диких птахів.

З жовтня 2025 року у країнах ЄС підтверджено 327 випадків захворювання на пташиний грип. Найбільше спалахів зафіксовано в Німеччині –135, Франції – 72, Італії – 23, Польщі – 20, Нідерландах – 18. Менші випадки також зафіксовані в Іспанії, Данії, Бельгії, Чехії, Болгарії, Ірландії, Швеції, Угорщині та Словаччині.

Нагадаємо, що у Франції експерти Інституту Пастера вважають, що вірус пташиного грипу, який нині шириться світом, може становити загрозу для людства більшу за пандемію Covid-19. Це можливо, якщо грип буде мутувати та передаватися між людьми.

25 листопада у США зафіксовано перший у світі смертельний випадок зараження людини вірусом пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада. 

Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
