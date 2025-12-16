Головна Світ Політика
Трамп визнав фентаніл зброєю масового знищення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп визнав фентаніл зброєю масового знищення
Президент США: «Жодна бомба не робить того, що робить ця речовина»
фото: Getty Images

Більшість фентанілу потрапляє до США через Мексику

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який класифікує фентаніл зброєю масового знищення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ.

Трамп посилається в указі на летальність препарату, який щороку вбиває десятки тисяч американців, а також на те, що транснаціональні злочинні групи, визнані його адміністрацією іноземними терористичними організаціями, використовують продаж фентанілу для фінансування діяльності, що підриває національну безпеку США.

«Ми офіційно класифікуємо фентаніл як зброю масового знищення, бо саме цим він є. Жодна бомба не робить того, що робить ця речовина», – заявив Трамп під час підписання документа.

Фентаніл – це знеболювальний засіб, який застосовують для лікування сильного болю, а також при анестезії. Водночас він викликає сильну залежність. Синтетичний опіоїд спричинив серйозну наркотичну кризу в США. Дія фентанілу в 50 разів сильніша, ніж дія героїну, а передозування, як пише dpa, посилаючись на урядові дані, залишається основною причиною смерті серед громадян США віком від 18 до 44 років.

Фентаніл здебільшого потрапляє до США через Мексику, де наркокартелі виготовляють його, використовуючи прекурсори, імпортовані з Китаю. Виробництво фентанілу також активне в Лаосі, М'янмі та Таїланді, нагадує Politico. Загалом наркотик легко виготовляється в підпільних лабораторіях, що ускладнює боротьбу влади з його поширенням. Адміністрація Трампа звинуватила наркокартелі, що діють у Венесуелі, в незаконному перевезенні фентанілу до США.

Нагадаємо, американські військові завдали удару по трьох суднах у водах Тихого океану. Розвіддані, як зазначають США підтвердили, що кораблі слідували відомими маршрутами наркотрафіку в східній частині Тихого океану і брали участь у наркоторгівлі. В результаті ударів загинули вісім осіб: троє на першому судні, двоє на другому і троє на третьому.

Як відомо, на початку серпня 2025 року президент США Дональд Трамп дозволив збройним силам країни застосовувати силу проти наркокартелів Латинської Америки. Раніше президент США зробив гучну заяву, пригрозивши військовими ударами по будь-якій країні, яка, за словами Білого дому, постачає незаконні наркотики до Сполучених Штатів.

Теги: Дональд Трамп наркотики ліки

