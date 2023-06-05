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Які щоденні звички псують здоров'я серця: роз'яснення кардіологині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Які щоденні звички псують здоров'я серця: роз'яснення кардіологині
Частота серцевих скорочень у стані спокою становить від 60 до 90
фото з відкритих джерел

Надмірна вага негативно впливає на артеріальний тиск

Здорове серце може страждати від нездорових звичок, які щодня «вбивають» цей життєво важливий орган. Про це повідомляє кардіологиня Наталія Іванюк в Instagram. 

Куріння, алкоголь, малорухливий спосіб життя, солодощі на ніч є факторами, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань. «Якщо пацієнт має ці звички, я одразу розумію, що тут можуть бути проблеми із серцем», – зазначає лікарка. 

Багато солі у щоденно раціоні є шкідливим для вашого організму. Це не лише та сіль, яку ви додаєте до страв. ЇЇ багато міститься у консервації, магазинних соусах, ковбасах тощо.

Ожиріння негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину. Тому ви завжди повинні контролювати свій індекс маси тіла.

Варто стежити за своїм артеріальним тиском. «Показники свого тиску треба знати. Норма до ​​140/90. Якщо вище – це ризик отримати в майбутньому інфаркт, інсульт, серцеву недостатність. Окрім того, відбувається травмування артерій і вони стають менш еластичними», – розповідає Наталія Іванюк.

Зокрема потрібно перевіряти пульс. Загалом у здорової людини частота серцевих скорочень у стані спокою становить від 60 до 90. Відхилення від норми можуть свідчити про такі захворювання, як щитоподібна залоза, шлунково-кишковий тракт, анемія.

Лікарка зазначає, що якщо ви помітили  у себе якісь із цих факторів, варто записатися на консультацію до кардіолога.

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Теги: здоров'я інсульт тиск

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