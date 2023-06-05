Які щоденні звички псують здоров'я серця: роз'яснення кардіологині

Частота серцевих скорочень у стані спокою становить від 60 до 90

Надмірна вага негативно впливає на артеріальний тиск

Здорове серце може страждати від нездорових звичок, які щодня «вбивають» цей життєво важливий орган. Про це повідомляє кардіологиня Наталія Іванюк в Instagram.

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Куріння, алкоголь, малорухливий спосіб життя, солодощі на ніч є факторами, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань. «Якщо пацієнт має ці звички, я одразу розумію, що тут можуть бути проблеми із серцем», – зазначає лікарка.

Багато солі у щоденно раціоні є шкідливим для вашого організму. Це не лише та сіль, яку ви додаєте до страв. ЇЇ багато міститься у консервації, магазинних соусах, ковбасах тощо.

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Ожиріння негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину. Тому ви завжди повинні контролювати свій індекс маси тіла.

Варто стежити за своїм артеріальним тиском. «Показники свого тиску треба знати. Норма до ​​140/90. Якщо вище – це ризик отримати в майбутньому інфаркт, інсульт, серцеву недостатність. Окрім того, відбувається травмування артерій і вони стають менш еластичними», – розповідає Наталія Іванюк.

Зокрема потрібно перевіряти пульс. Загалом у здорової людини частота серцевих скорочень у стані спокою становить від 60 до 90. Відхилення від норми можуть свідчити про такі захворювання, як щитоподібна залоза, шлунково-кишковий тракт, анемія.

Лікарка зазначає, що якщо ви помітили у себе якісь із цих факторів, варто записатися на консультацію до кардіолога.