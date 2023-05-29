Запаморочення може бути сигналом серйозної хвороби: роз'яснення лікарів

Якщо часто виникає запаморочення, то потрібно звернутися до лікаря

Запаморочення – один із симптомів раку легенів

Запаморочення зазвичай є нешкідливим відчуттям, яке виникає майже у всіх, але якщо воно регулярно повторюється, особливо сильне, то може свідчити про наявність захворювання. Причиною запаморочення найчастіше є різка зміна пози, травми голови, токсичні для організму речовини та стрес.

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Британські онкологи з Інституту вивчення раку стверджують, що не потрібно ігнорувати запаморочення. Воно може бути ознакою раку легенів. Експерти попереджають, що симптоми раку легенів з’являться в міру прогресування захворювання.

На ранніх стадіях ознаки або симптоми захворювання зазвичай відсутні. З часом можуть з’явитися ознаки небезпечного стану, такі як задишка та втрата ваги. Запаморочення також може бути ознакою раку легенів. Деякі типи клітин раку легенів виробляють гормони, які потрапляють у кров. Запаморочення і сонливість можуть бути викликані цими гормонами. Разом ці симптоми називаються паранеопластичний синдром.

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Нагадаємо, що для того, щоб позбутися запаморочення потрібно приплив свіжого повітря. Також допоможе волога пов’язка, яку потрібно накласти на область чола і невелика кількість солодкого чаю.

Оскільки запаморочення не є самостійним захворюванням, лікування залежить від причини його появи. Тільки фахівець може визначити причину запаморочення і призначити ефективне лікування. Діагностику та лікування запаморочення здійснюють такі лікарі: невролог, офтальмолог, вертебролог та оториноларинголог.