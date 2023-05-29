Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Запаморочення може бути сигналом серйозної хвороби: роз'яснення лікарів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Запаморочення може бути сигналом серйозної хвороби: роз'яснення лікарів
Якщо часто виникає запаморочення, то потрібно звернутися до лікаря
фото з відкритих джерел

Запаморочення – один із симптомів раку легенів 

Запаморочення зазвичай є нешкідливим відчуттям, яке виникає майже у всіх, але якщо воно регулярно повторюється, особливо сильне, то може свідчити про наявність захворювання. Причиною запаморочення найчастіше є різка зміна пози, травми голови, токсичні для організму речовини та стрес. 

Британські онкологи з Інституту вивчення раку стверджують, що не потрібно ігнорувати запаморочення. Воно може бути ознакою раку легенів. Експерти попереджають, що симптоми раку легенів з’являться в міру прогресування захворювання.  

На ранніх стадіях ознаки або симптоми захворювання зазвичай відсутні. З часом можуть з’явитися ознаки небезпечного стану, такі як задишка та втрата ваги. Запаморочення також може бути ознакою раку легенів. Деякі типи клітин раку легенів виробляють гормони, які потрапляють у кров. Запаморочення і сонливість можуть бути викликані цими гормонами. Разом ці симптоми називаються паранеопластичний синдром.

Нагадаємо, що для того, щоб позбутися запаморочення потрібно приплив свіжого повітря. Також допоможе волога пов’язка, яку потрібно накласти на область чола і невелика кількість солодкого чаю.  

Оскільки запаморочення не є самостійним захворюванням, лікування залежить від причини його появи. Тільки фахівець може визначити причину запаморочення і призначити ефективне лікування. Діагностику та лікування запаморочення здійснюють такі лікарі: невролог, офтальмолог, вертебролог та оториноларинголог.

Читайте також: Як зрозуміти, що вам не вистачає вітаміну D
Теги: здоров'я онкологія запаморочення рак легенів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надмірна робота та малорухливе життя щодня потроху отруюють ваше когнітивне здоров’я
Восьмигодинний робочий день шкодить мозку: чотири звички, які погано впливають на здоровʼя
29 квiтня, 05:00
Facebook вганяє у депресію людей молодше 35 років
Вчені дослідили як соцмережі впливають на психічне здоров'я
2 травня, 05:07
Екрани не впливають на поведінку дітей
Мультики погано впливають на увагу дитини? Вчені розвінчали популярний міф (дослідження)
5 травня, 05:00
Жінка хворіла на рідкісний вид раку — мезотеліома черевної порожнини
На Черкащині від рідкісного захворювання померла відома спортсменка Марина Діхтяр
4 травня, 13:44
Вчені проаналізували дані анкет загалом 8 689 осіб із середнім віком 47,4 року
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
17 травня, 03:44
Гіпертонія є основним фактором ризику інфаркту та інсульту
Тривалі телефонні розмови можуть викликати гіпертонію: дослідження вчених
19 травня, 12:23

Здоров'я

Запаморочення може бути сигналом серйозної хвороби: роз'яснення лікарів
Запаморочення може бути сигналом серйозної хвороби: роз'яснення лікарів
Науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива
Науковці назвали хвороби, які провокує щоденне вживання пива
На Львівщині медики виявили у дітей незвичні ускладнення Covid-19
На Львівщині медики виявили у дітей незвичні ускладнення Covid-19
Які продукти корисні для здоров'я серця: перелік
Які продукти корисні для здоров'я серця: перелік
Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту
Вчені винайшли речовину, яка захистить серце після інфаркту
Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду
Вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
34K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
22K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
17K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
14K
У Києві лунають вибухи (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту