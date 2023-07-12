Яких лікарів бракує Україні? Національна служба здоров’я оприлюднила список

Сьогодні у НСЗУ є 413 закладів, які законтрактовані на реабілітацію в амбулаторних умовах. Лікар відповідної кваліфікації має можливість обирати, де йому працювати

Глава НСЗУ: «Неможливо було все передбачити і підготуватися до викликів, спричинених війною, оперативно знайти фахівців з унікальними знаннями ще й у достатній кількості»

В Україні є потреба у фізіотерапевтах, психологах, фахівцях з психіатрії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

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«Ми повідомляємо про це МОЗ, бо саме вони формують замовлення на підготовку кадрів, яких бракує. Але, ви ж розумієте, неможливо швидко підготувати фахівців. На це потрібен час», – зазначила голова НСЗУ.

Національна служба здоров’я України сформувала чіткі вимоги до надавачів медичних послуг. Серед них, каже Гусак, чітко визначена кількість працівників, яка має бути в команді, аби доступно і якісно надати послугу; перелік обладнання тощо.

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«До речі, ми контрактуємо не лише державні медзаклади, а й приватні. Нам важливо, щоби українки та українці мали доступ до безоплатної медичної допомоги, а медичні установи, які укладають договір з НСЗУ, дотримувалися усіх прописаних правил», – каже вона.

Сьогодні у НСЗУ є 413 закладів, які законтрактовані на реабілітацію в амбулаторних умовах. Лікар відповідної кваліфікації має можливість обирати, де йому працювати.

«У той же час ми розуміємо, що неможливо було настільки швидко все передбачити і підготуватися до викликів, спричинених війною, щоби оперативно знайти фахівців з унікальними знаннями, та ще й у достатній кількості», – наголошує посадовиця.

Те саме стосується і психологічної допомоги. Разом із МОЗ та міжнародними партнерами працівники НСЗУ пропрацювали можливість надання такої послуги на первинному рівні, стверджує Гусак.

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«Власне, це логічно, бо сімейний лікар чи терапевт є найбільш доступним, близьким для пацієнтів. Однак, щоби надавати психологічну допомогу грамотно, медики повинні пройти спеціальну підготовку. Це – вимога для контрактування пакету «Супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Із січня 2023 року держава забезпечила медиків первинки доступом до навчання з діагностики, супроводу і лікування дорослих і дітей з психологічними розладами. Це офлайн-курс для медиків mhGAP та онлайн-навчання на платформі Академії НСЗУ», – розповіла вона.

Законтрактуватися може лише та медична установа, в якій 20% лікарів і 10% медсестер пройшли це навчання.

Нагадаємо, що керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург заявила, що комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер.