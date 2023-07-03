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Росіяни позбавили мешканців Лисичанська доступу до медицини

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни позбавили мешканців Лисичанська доступу до медицини
Через велику кількість поранених росіян окупанти не надають медичну допомогу цивільним мешканцям Лисичанська
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Усі лікарні Лисичанська переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники використовують усі медичні установи у місті як військові шпиталі для лікування своїх солдатів. Про це розповів начальник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко в ефірі національного телемарафону. 

Як зазначив чиновник, зараз усі лікарні Лисичанська були переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти.

«Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги громадянським жителям», – каже Шибіко.

Так, резюмував Шибіко, мешканці Лисичанська наразі позбавлені доступу до медицини. За його словами, інтервенти відкрили у місті деякі аптеки, проте ціни там завищені, тому місцеві жителі не можуть придбати ліки.

Також голова МВА розповів, що у Лисичанську оселилася велика кількість російських військових. У місті деякі квартали окупанти закрили місцевих жителів.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.

«У Мелітополі залишилось 60-70 тис. цивільних мешканців. Люди кажуть, що військових росіян більше ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр і тому там так багато військових. Це не лише ті, хто на фронті. Є ще й ті, хто відповідають за придушення спротиву», – наголосив мер міста Іван Федоров.

До слова, партизани виявили ешелон із одними з найсучасніших російських танків. На залізничній станції «Каменська» у Ростовській області перекидають не менше 12 танків, схожих на Т-90М «Прорив».

Теги: окупанти медицина окуповані території

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