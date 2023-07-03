Росіяни позбавили мешканців Лисичанська доступу до медицини
Усі лікарні Лисичанська переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області російські загарбники використовують усі медичні установи у місті як військові шпиталі для лікування своїх солдатів. Про це розповів начальник Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко в ефірі національного телемарафону.
Як зазначив чиновник, зараз усі лікарні Лисичанська були переоснащені у шпиталі, де лікуються поранені окупанти.
«Лінія фронту дуже близько, там відбуваються значні бої, тому кількість поранених дуже велика, і вони просто не мають ні часу, ні людей, ні ліків надавати якісь послуги громадянським жителям», – каже Шибіко.
Так, резюмував Шибіко, мешканці Лисичанська наразі позбавлені доступу до медицини. За його словами, інтервенти відкрили у місті деякі аптеки, проте ціни там завищені, тому місцеві жителі не можуть придбати ліки.
Також голова МВА розповів, що у Лисичанську оселилася велика кількість російських військових. У місті деякі квартали окупанти закрили місцевих жителів.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російських окупантів більше, ніж місцевих мешканців.
«У Мелітополі залишилось 60-70 тис. цивільних мешканців. Люди кажуть, що військових росіян більше ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр і тому там так багато військових. Це не лише ті, хто на фронті. Є ще й ті, хто відповідають за придушення спротиву», – наголосив мер міста Іван Федоров.
До слова, партизани виявили ешелон із одними з найсучасніших російських танків. На залізничній станції «Каменська» у Ростовській області перекидають не менше 12 танків, схожих на Т-90М «Прорив».
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