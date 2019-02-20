Кабмін схвалив стратегію розвитку системи крові



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В Україні планують створити Трансфузіологічний центр, який управлятиме, координуватиме систему крові та моніторитиме її роботу загалом

Уряд схвалив стратегію з розвитку національної системи крові. Це перше рішення уряду в Україні, що стосується системної трансформації системи крові, зазначило Міністерство охорони здоров'я.

Основне завдання стратегії — створити трирівневу систему крові: національний рівень, регіональний та госпітальний, вказує МОЗ.

На рівні всієї країни планують створити Трансфузіологічний центр, який управлятиме, координуватиме систему крові та моніторитиме її роботу загалом. На рівні регіонів центри крові будуть централізовано тестувати, переробляти, зберігати донорську кров та її компоненти. А на госпітальному рівні: відділення трансфузіології трансформують в інший структурний підрозділ — лікарняні банки крові.

У міністерстві вказують, що нині координації між регіонами України немає — «у той час, коли одна область може мати надлишок доз еритроцитів, плазми та тромбоцитів, в іншій цих компонентів може катастрофічно не вистачати». Відсутність такої координації призводить до утилізації значних обсягів крові та її препаратів через закінчення терміну придатності.

Також стратегія передбачає перегляд способів фінансування — що, на думку МОЗ, допоможе розв'язати питання із застарілими технологіями заготівлі донорської крові та її компонентів, їхньої перероблення, тестування, зберігання та розподілу.

Ще однією перевагою розвитку такої системи в міністерстві називають скорочення ризиків інфікування крові на її етапах заготівлі, тощо.

«Уперше впровадять єдиний національний реєстр донорів та електронна медична інформаційна система в установах системи крові та закладах охорони здоров’я для оперативного контролю обігу компонентів крові», — зазначили в МОЗ.

Загалом на реалізацію такої стратегії планують витратити близько 6,5 мільярдів гривень до 2022 року (ідеться про всі доступні джерела фінансування — державний та місцеві бюджети, міжнародна підтримка, спонсори).

За даними МОЗ в Україні кожного року донорами крові стають близько 500 тисяч людей. Водночас 70% з них здають кров лише один раз.